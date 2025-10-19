https://ria.ru/20251019/narusheniya-2049180932.html
В Улан-Удэ нашли нарушения в цеху, продукцией которого отравились люди
В Улан-Удэ нашли нарушения в цеху, продукцией которого отравились люди - РИА Новости, 19.10.2025
В Улан-Удэ нашли нарушения в цеху, продукцией которого отравились люди
В Улан-Удэ нашли нарушения на предприятии "Восток", продукцией которого отравились 43 человека, заявил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T09:32:00+03:00
2025-10-19T09:32:00+03:00
2025-10-19T09:47:00+03:00
происшествия
республика бурятия
россия
улан-удэ
алексей цыденов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180756_529:345:3273:1889_1920x0_80_0_0_63dc8ba9c577304420cf9f51913e5360.jpg
https://ria.ru/20251007/otravlenie-2046801476.html
республика бурятия
россия
улан-удэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180756_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_1f3e9ed95bcb5938311f88b0b786f073.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика бурятия, россия, улан-удэ, алексей цыденов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Республика Бурятия, Россия, Улан-Удэ, Алексей Цыденов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Улан-Удэ нашли нарушения в цеху, продукцией которого отравились люди
В Улан-Удэ нашли нарушения в цеху, продукцией которого отравились 43 человека
ВЛАДИВОСТОК, 19 окт — РИА Новости. В Улан-Удэ нашли нарушения на предприятии "Восток", продукцией которого отравились 43 человека, заявил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Бурятии.
"В связи с выявлением на предприятии многочисленных и грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований приостановлена деятельность объекта, а также реализация готовой продукции в торговой сети магазинов "Николаевский". Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий", — сказал собеседник агентства.
В ведомстве уточнили, что все заболевшие употребляли готовую еду производства ООО "Восток", приобретенную в сети "Николаевский".
Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов
, сальмонеллез выявили у троих человек. По его словам, среди госпитализированных 21 ребенок, виновных привлекут к ответственности.
Сальмонеллез — это кишечная инфекция, вызванная бактериями сальмонеллы. Она провоцирует гастроэнтерит с такими симптомами, как рвота, лихорадка и головная боль, которые обычно слабо выражены, появляются через один-три дня после заражения и длятся от четырех до семи суток.
Следователи возбудили дело по статье за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей.