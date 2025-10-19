В Улан-Удэ нашли нарушения в цеху, продукцией которого отравились люди

Сальмонеллез — это кишечная инфекция, вызванная бактериями сальмонеллы. Она провоцирует гастроэнтерит с такими симптомами, как рвота, лихорадка и головная боль, которые обычно слабо выражены, появляются через один-три дня после заражения и длятся от четырех до семи суток.