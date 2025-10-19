Рейтинг@Mail.ru
В Улан-Удэ нашли нарушения в цеху, продукцией которого отравились люди
09:32 19.10.2025 (обновлено: 09:47 19.10.2025)
В Улан-Удэ нашли нарушения в цеху, продукцией которого отравились люди
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 окт — РИА Новости. В Улан-Удэ нашли нарушения на предприятии "Восток", продукцией которого отравились 43 человека, заявил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Бурятии.
"В связи с выявлением на предприятии многочисленных и грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований приостановлена деятельность объекта, а также реализация готовой продукции в торговой сети магазинов "Николаевский". Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий", — сказал собеседник агентства.
В ведомстве уточнили, что все заболевшие употребляли готовую еду производства ООО "Восток", приобретенную в сети "Николаевский".
Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, сальмонеллез выявили у троих человек. По его словам, среди госпитализированных 21 ребенок, виновных привлекут к ответственности.

Сальмонеллез — это кишечная инфекция, вызванная бактериями сальмонеллы. Она провоцирует гастроэнтерит с такими симптомами, как рвота, лихорадка и головная боль, которые обычно слабо выражены, появляются через один-три дня после заражения и длятся от четырех до семи суток.

Следователи возбудили дело по статье за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей.
Склад в поселке Трубников бор в Ленинградской области, откуда, предположительно, был распространен некачественный алкоголь, в результате употребления которого погибли люди - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Число погибших от отравления в Ленинградской области выросло до 45
