Трое наемников ВСУ бросили раненых и сбежали, рассказали в "Днепре"
Трое наемников ВСУ бросили раненых и сбежали, рассказали в "Днепре" - РИА Новости, 19.10.2025
Трое наемников ВСУ бросили раненых и сбежали, рассказали в "Днепре"
Трое иностранных наемников ВСУ, оказавшись под минометным обстрелом бойцов группировки войск "Днепр", бросили двоих своих раненых товарищей и сбежали
2025-10-19
2025-10-19T07:27:00+03:00
2025-10-19T07:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
ГЕНИЧЕСК, 19 окт - РИА Новости. Трое иностранных наемников ВСУ, оказавшись под минометным обстрелом бойцов группировки войск "Днепр", бросили двоих своих раненых товарищей и сбежали, не оказав им даже первую помощь, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода минометчиков "Днепра" с позывным "Баллон".
"Не так давно на том берегу наши противники копали окопы. Наши "птичники" это заметили и идентифицировали этих противников как наемников. Они так решили, потому что немного приблизились и (увидели, что - ред.) у них были американские шевроны: у двух минимум людей были американские шевроны, и у трех человек были натовские синие шевроны, вот эти, со звездами. И мы по ним начали работать. Успешно отработали. Двое человек были ранены 100%, трое человек просто убежали, оставили их (двоих раненых - ред.) там", - сказал "Баллон".
По словам бойца, двое раненых наемников заползли в окоп.
"Мы еще пару мин закинули, чтоб жизнь медом не казалась… В результате нашей работы по иностранным наемникам двое были ранены 100%, трое не оказали им первую помощь, развернулись и просто убежали", - заключил он.