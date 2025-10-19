Рейтинг@Mail.ru
Трое наемников ВСУ бросили раненых и сбежали, рассказали в "Днепре" - РИА Новости, 19.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:27 19.10.2025
Трое наемников ВСУ бросили раненых и сбежали, рассказали в "Днепре"
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные несут противотанковые мины
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные несут противотанковые мины . Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 19 окт - РИА Новости. Трое иностранных наемников ВСУ, оказавшись под минометным обстрелом бойцов группировки войск "Днепр", бросили двоих своих раненых товарищей и сбежали, не оказав им даже первую помощь, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода минометчиков "Днепра" с позывным "Баллон".
"Не так давно на том берегу наши противники копали окопы. Наши "птичники" это заметили и идентифицировали этих противников как наемников. Они так решили, потому что немного приблизились и (увидели, что - ред.) у них были американские шевроны: у двух минимум людей были американские шевроны, и у трех человек были натовские синие шевроны, вот эти, со звездами. И мы по ним начали работать. Успешно отработали. Двое человек были ранены 100%, трое человек просто убежали, оставили их (двоих раненых - ред.) там", - сказал "Баллон".
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Колумбийский наемник ВСУ заявил, что хочет покинуть Украину
Вчера, 23:04
По словам бойца, двое раненых наемников заползли в окоп.
"Мы еще пару мин закинули, чтоб жизнь медом не казалась… В результате нашей работы по иностранным наемникам двое были ранены 100%, трое не оказали им первую помощь, развернулись и просто убежали", - заключил он.
Специальная военная операция на Украине
 
 
