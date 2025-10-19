https://ria.ru/20251019/nachalnik-2049246307.html
В Сумской области ликвидировали начальника штаба батальона 76-го полка ВСУ
В Сумской области ликвидировали начальника штаба батальона 76-го полка ВСУ - РИА Новости, 19.10.2025
В Сумской области ликвидировали начальника штаба батальона 76-го полка ВСУ
Начальник штаба батальона 76-го полка связи и радиотехнического обеспечения ВСУ Александр Заика ликвидирован в Сумской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T20:50:00+03:00
2025-10-19T20:50:00+03:00
2025-10-19T20:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
https://ria.ru/20251019/vsu--2049176723.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины
В Сумской области ликвидировали начальника штаба батальона 76-го полка ВСУ
В Сумской области ликвидировали начальника штаба батальона 76-го полка связи ВСУ