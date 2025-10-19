Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Мюнхена приостанавливал работу в субботу - РИА Новости, 19.10.2025
13:22 19.10.2025
Аэропорт Мюнхена приостанавливал работу в субботу
Аэропорт Мюнхена приостанавливал работу в субботу - РИА Новости, 19.10.2025
Аэропорт Мюнхена приостанавливал работу в субботу
Вылеты и прилеты рейсов в авиагавани Мюнхена в субботу дважды были приостановлены из-за "подозрительных наблюдений" очевидцев, сообщает издание Bild со ссылкой... РИА Новости, 19.10.2025
в мире
мюнхен
россия
германия
александр добриндт
дмитрий песков
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
мюнхен
россия
германия
в мире, мюнхен, россия, германия, александр добриндт, дмитрий песков, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Мюнхен, Россия, Германия, Александр Добриндт, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Аэропорт Мюнхена приостанавливал работу в субботу

Аэропорт Мюнхена дважды приостанавливал работу в субботу

© AP Photo / Matthias Schrader Аэропорт Мюнхена
Аэропорт Мюнхена - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Аэропорт Мюнхена. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 окт - РИА Новости. Вылеты и прилеты рейсов в авиагавани Мюнхена в субботу дважды были приостановлены из-за "подозрительных наблюдений" очевидцев, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию Баварии.
"Различные свидетели сообщили о "подозрительных наблюдениях" в субботу в аэропорту Мюнхена. Осуществление полетов пришлось временно приостановить", - пишет газета.
У аэропорта Дамаска прогремел взрыв
3 сентября, 13:22
У аэропорта Дамаска прогремел взрыв
3 сентября, 13:22
Отмечается, что в субботу вечером диспетчерская служба остановила эксплуатацию обоих взлетно-посадочных путей приблизительно на полчаса.
Сообщается, что около 23.00 субботы по местному времени произошло второе кратковременное закрытие авиагавани. Всего три самолета были перенаправлены, один из которых впоследствии всё же приземлился в Мюнхене. На текущий момент аэропорт работает в обычном режиме.
В ночь на 2 и 4 октября аэропорт немецкого Мюнхена ограничивал полеты из-за обнаружения БПЛА неизвестного происхождения. По утверждению газеты Bild, во втором случае речь якобы шла о военных разведывательных дронах. В ночь на 26 сентября несколько неопознанных беспилотников были обнаружены в небе над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. В этой связи глава МВД Германии Александр Добриндт заявлял, что речь якобы шла о "роях дронов", из-за чего, по его словам, в стране возник высокий уровень угрозы.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
В Польше обвинили власти в сокрытии взрыва в варшавском аэропорту
17 апреля, 15:56
В Польше обвинили власти в сокрытии взрыва в варшавском аэропорту
17 апреля, 15:56
 
В мире Мюнхен Россия Германия Александр Добриндт Дмитрий Песков Владимир Путин Международный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
