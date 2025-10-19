Аэропорт Мюнхена приостанавливал работу в субботу

БЕРЛИН, 19 окт - РИА Новости. Вылеты и прилеты рейсов в авиагавани Мюнхена в субботу дважды были приостановлены из-за "подозрительных наблюдений" очевидцев, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию Баварии.

Сообщается, что около 23.00 субботы по местному времени произошло второе кратковременное закрытие авиагавани. Всего три самолета были перенаправлены, один из которых впоследствии всё же приземлился в Мюнхене. На текущий момент аэропорт работает в обычном режиме.