Аэропорт Мюнхена приостанавливал работу в субботу

БЕРЛИН, 19 окт - РИА Новости. Вылеты и прилеты рейсов в авиагавани Мюнхена в субботу дважды были приостановлены из-за "подозрительных наблюдений" очевидцев, сообщает издание Bild со ссылкой на полицию Баварии.
"Различные свидетели сообщили о "подозрительных наблюдениях" в субботу в аэропорту Мюнхена. Осуществление полетов пришлось временно приостановить", - пишет газета.
Отмечается, что в субботу вечером диспетчерская служба остановила эксплуатацию обоих взлетно-посадочных путей приблизительно на полчаса.
Сообщается, что около 23.00 субботы по местному времени произошло второе кратковременное закрытие авиагавани. Всего три самолета были перенаправлены, один из которых впоследствии всё же приземлился в Мюнхене. На текущий момент аэропорт работает в обычном режиме.
В ночь на 2 и 4 октября аэропорт немецкого Мюнхена ограничивал полеты из-за обнаружения БПЛА неизвестного происхождения. По утверждению газеты Bild, во втором случае речь якобы шла о военных разведывательных дронах. В ночь на 26 сентября несколько неопознанных беспилотников были обнаружены в небе над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. В этой связи глава МВД Германии Александр Добриндт заявлял, что речь якобы шла о "роях дронов", из-за чего, по его словам, в стране возник высокий уровень угрозы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.