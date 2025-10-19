Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало, как обезопасить устройства на базе Android - РИА Новости, 19.10.2025
13:49 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/mvd-2049202999.html
МВД рассказало, как обезопасить устройства на базе Android
МВД рассказало, как обезопасить устройства на базе Android
министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
МВД рассказало, как обезопасить устройства на базе Android

МВД: стоит отключать Bluetooth для уменьшения попыток атак на телефон с Android

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Стоит отключать беспроводную связь Bluetooth для уменьшения попыток атак на телефон и установить минимальное время до блокировки экрана для снижения риска несанкционированного доступа к устройству на базе Android, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Отключайте Bluetooth, чтобы снизить риск атак, а также уменьшить расход аккумулятора… Установите минимально удобное время, чтобы снизить риск несанкционированного доступа", - посоветовали в Telegram-канале ведомства.
Также, как рассказали в управлении, в настройках телефона стоит установить такие параметры, благодаря которым показ уведомлений и конфиденциальная информация будут доступны только после разблокировки смартфона. Кроме того, в ведомстве посоветовали отключить функцию добавления пользователя на заблокированном экране мобильного телефона.
"Используйте Pin, пароль или графический ключ. Отключайте функцию показа паролей. Установите Pin для сим-карты", - также сообщили в управлении.
Помимо этого, правоохранители советуют отключить в настройках мессенджеров доступ к камере, микрофону, местоположению и другим данным для приложений.
В управлении в заключение отметили, что для минимизации таргетинга стоит сбросить рекламный идентификатор и удалить его, а также подключить функцию сканирования подозрительных приложений.
