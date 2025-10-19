При украинском обстреле в Белгородской области пострадал мужчина

БЕЛГОРОД, 19 окт – РИА Новости. Мужчина ранен в городе Шебекино Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на производственное предприятие, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино в результате атаки дрона на производственное предприятие ранен мужчина. Пострадавшего с проникающим осколочным ранением живота бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. На территории предприятия повреждены остекление, стены и оборудование двух помещений", - написал Гладков в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того, по словам губернатора, атакам украинских дронов подверглись еще шесть населенных пунктов Белгородской области. Повреждены частные домовладения в селе Нежеголь Шебекинского округа, хуторе Плотовка и селе Коновалово Волоконовского района, а также социальный объект в селе Тишанка.
"В посёлке Борисовка дроном атаковано коммерческое предприятие — повреждена "Газель". В селе Гора-Подол Грайворонского округа беспилотник нанёс удар по частному домовладению", - добавил глава области.
Зеленский вновь признал, что у ВСУ только 40% своего оружия
13 октября, 14:59