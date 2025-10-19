Рейтинг@Mail.ru
На Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата - РИА Новости, 19.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:52 19.10.2025
На Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата
На Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата
Мужчина выпрыгнул из окна военкомата в городе Мукачево на западе Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.10.2025
На Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата

Мужчина выпрыгнул из окна военкомата на западе Украины

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мужчина выпрыгнул из окна военкомата в городе Мукачево на западе Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Мукачево мужчина выпрыгнул из окна военкомата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, его с переломами ног отвезли в больницу.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
