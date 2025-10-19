https://ria.ru/20251019/muzhchina--2049203307.html
На Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата
На Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата - РИА Новости, 19.10.2025
На Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата
Мужчина выпрыгнул из окна военкомата в городе Мукачево на западе Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T13:52:00+03:00
2025-10-19T13:52:00+03:00
2025-10-19T13:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мукачево
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104587/46/1045874618_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_849cca588d35d19b6ce42e7de3d22f17.jpg
https://ria.ru/20251017/smi-2048791593.html
https://ria.ru/20251007/ukraina-2046925521.html
украина
мукачево
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104587/46/1045874618_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_394c6aeb4585643b2cb49b66ef48d5c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мукачево, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Мукачево, Вооруженные силы Украины
На Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата
Мужчина выпрыгнул из окна военкомата на западе Украины