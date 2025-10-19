Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала о мошенниках, предлагающих льготы на оплату услуг ЖКХ - РИА Новости, 19.10.2025
02:57 19.10.2025
Эксперт рассказала о мошенниках, предлагающих льготы на оплату услуг ЖКХ
Эксперт рассказала о мошенниках, предлагающих льготы на оплату услуг ЖКХ
общество, алла храпунова
Эксперт рассказала о мошенниках, предлагающих льготы на оплату услуг ЖКХ

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками управляющих компаний, предлагают россиянам якобы получить льготы на оплату услуг ЖКХ, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова.
"Представителями компаний, связанных с услугами ЖКХ, мошенники представляются очень часто. Они звонят и говорят, что полагается скидка или льгота на оплату газа или электроэнергии, что люди входят в льготную категорию", - сказала эксперт.
Для получения "льготы" или "субсидии" злоумышленники предлагают жертвам сообщить код из смс от Госуслуг, который якобы нужен для сверки данных, либо перейти по ссылке и на сайте ввести данные о себе якобы для подтверждения льготы на услуги ЖКХ.
