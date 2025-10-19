Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с дипфейками - РИА Новости, 19.10.2025
11:32 19.10.2025
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с дипфейками
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с дипфейками
Мошенники могут использовать информацию о концертах зарубежных знаменитостей в своих целях и пытаться обмануть россиян с помощью дипфейков, рассказала РИА... РИА Новости, 19.10.2025
канье уэст, россия, сша, общество
Канье Уэст, Россия, США, Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с дипфейками

Мошенники могут обмануть россиян дипфейками звезд на фоне данных о концертах

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мошенники могут использовать информацию о концертах зарубежных знаменитостей в своих целях и пытаться обмануть россиян с помощью дипфейков, рассказала РИА Новости заместитель директора по продуктам VisionLabs Татьяна Дешкина.
"Мошенники могут создавать дипфейки знаменитостей для обмана российских фанатов. Злоумышленники могут воспользоваться ситуацией, связанной с появившимися слухами о концертах в России Канье Уэста и других популярных американских исполнителей, и попытаться обмануть россиян с помощью дипфейков", - сказала Дешкина.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Эксперт рассказала о мошенниках, предлагающих льготы на оплату услуг ЖКХ
Вчера, 02:57
Она отметила, что сейчас наблюдается взрывной рост числа дипфейков с участием известных личностей в США - улучшение ИИ-моделей для генерации видео, в свою очередь, привело к значительному улучшению видео, создаваемого нейросетями.
Также искусственный интеллект научился редактировать существующие видео и имитировать определенные стили - например, съемку с камеры наблюдения. "Так, серия роликов с животными, "прыгающими на батуте", собрала сотни миллионов просмотров, хотя все эти видео были сгенерированы искусственным интеллектом. Это делает все сложнее понять невооруженным взглядом, что видео является подделкой", - отметила эксперт.
"В России этот тренд пока выражен не так сильно, однако на фоне сообщений о возможных концертах иностранных знаменитостей, а затем их отменах, мошенники могут попытаться воспользоваться ситуацией - создавая поддельные объявления, сайты, страницы в соцсетях и дипфейки известных исполнителей", - сказала она.
Эксперт советует пользоваться только проверенными источниками при покупке билетов - на сайтах известных билетных агрегаторов они могут совершать покупки безопасно.
Девушка оплачивает покупку в интернет-магазине
Эксперты рассказали, как мошенники маскируют фишинг под маркетплейсы
15 октября, 15:02
 
Канье Уэст, Россия, США, Общество
 
 
