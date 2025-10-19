https://ria.ru/20251019/mordovija-2049249809.html
В Мордовии объявили режим беспилотной опасности
В Мордовии объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 19.10.2025
В Мордовии объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Республики Мордовия, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T21:39:00+03:00
2025-10-19T21:39:00+03:00
2025-10-19T21:39:00+03:00
безопасность
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034186123_0:45:1136:683_1920x0_80_0_0_edb4a0d93da43627b8937355698eebbf.jpg
https://ria.ru/20251019/plan-2049249610.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034186123_10:0:1038:771_1920x0_80_0_0_8a72b1795c62726de9502e696f1ba508.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика мордовия
Безопасность, Республика Мордовия
В Мордовии объявили режим беспилотной опасности
В Мордовии объявили опасность атаки БПЛА