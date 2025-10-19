Михалков оценил кино, пришедшее из Европы в Россию в 90-х

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков в приуроченном к его 80-летнему юбилею фильме "Никита Михалков" на телеканале "Россия", говоря о зарубежном кино, заявил, что в 1990-е годы из Европы в РФ "слили все, что не нужно им самим".