Михалков оценил кино, пришедшее из Европы в Россию в 90-х

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков в приуроченном к его 80-летнему юбилею фильме "Никита Михалков" на телеканале "Россия", говоря о зарубежном кино, заявил, что в 1990-е годы из Европы в РФ "слили все, что не нужно им самим".
"В 1990-е годы мы решили, что открыли форточку в Европу, форточку в свободный мир. Мы думали, что нам в эту форточку вдохнули кислород, а нам поставили трубу канализационную и слили все, что не нужно им самим", - приводятся его слова в Telegram-канале "Вести".
Режиссер отметил, что в России в 1990-е годы считали, будто приобщение к иностранной культуре даст больше свободы.
Михалков - советский и российский кинорежиссер и общественный деятель, обладатель премии "Оскар". В 2020 году Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда России. 21 октября режиссер отметит 80-летие.
