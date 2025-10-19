Михалков оценил кино, пришедшее из Европы в Россию в 90-х

Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
14:19 19.10.2025 (обновлено: 14:22 19.10.2025)
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков в приуроченном к его 80-летнему юбилею фильме "Никита Михалков" на телеканале "Россия", говоря о зарубежном кино, заявил, что в 1990-е годы из Европы в РФ "слили все, что не нужно им самим".
"В 1990-е годы мы решили, что открыли форточку в Европу, форточку в свободный мир. Мы думали, что нам в эту форточку вдохнули кислород, а нам поставили трубу канализационную и слили все, что не нужно им самим", - приводятся его слова в Telegram-канале "Вести".
Режиссер отметил, что в России в 1990-е годы считали, будто приобщение к иностранной культуре даст больше свободы.
Михалков - советский и российский кинорежиссер и общественный деятель, обладатель премии "Оскар". В 2020 году Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда России. 21 октября режиссер отметит 80-летие.
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
"Оскар" превратился в "премию обкома", считает Михалков
6 сентября, 03:41
 
КультураРоссияЕвропаНикита Михалков
 
 
