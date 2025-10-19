Рейтинг@Mail.ru
Китай обвинил США в кибератаке на Национальный центр службы времени
14:38 19.10.2025
Китай обвинил США в кибератаке на Национальный центр службы времени
Китай обвинил США в кибератаке на Национальный центр службы времени
Министерство государственной безопасности КНР обвинило Агентство национальной безопасности США в осуществлении крупной кибератаки на Национальный центр службы...
в мире, китай, сша, сиань, агентство национальной безопасности сша
В мире, Китай, США, Сиань, Агентство национальной безопасности США
Китай обвинил США в кибератаке на Национальный центр службы времени

МГБ КНР обвинило АНБ США в кибератаке на Национальный центр службы времени

ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Министерство государственной безопасности КНР обвинило Агентство национальной безопасности США в осуществлении крупной кибератаки на Национальный центр службы времени Китая, которая могла привести к сбоям в работе сетей связи, финансовой и транспортной системах, а также в снабжении электричеством.
"Недавно органы государственной безопасности раскрыли дело о крупной кибератаке США и получили неопровержимые доказательства того, что Агентство национальной безопасности США проникло в Национальный центр службы времени Китая (NTSC)", - говорится в заявлении в официальном аккаунте китайского министерства.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Торговая война США и Китая набирает обороты, считает политолог
16 октября, 18:36
По данным ведомства, кибератака США была организована с целью хищения секретной информации, проникновения и выведения из строя Национального центра службы времени Китая. В МГБ КНР заверили, что она была остановлена, что полностью обеспечило безопасность "пекинского времени", принятого не территории всего Китая.
Центр службы времени расположен в городе Сиань провинции Шэньси и отвечает за установление, поддержание и трансляцию точного пекинского времени, а также предоставляет услуги синхронизации времени в различных сферах, включая связь, финансы, электроэнергетику, транспорт, геодезию, картографию и национальную оборону. Центр также предоставляет критически важные данные для расчета международного стандартного времени.
Отмечается, что NTSC самостоятельно разработал автономную систему измерения времени, являющуюся важной научно-технической инфраструктурой КНР, а кибератака на эти объекты может повлиять на безопасную и стабильную работу "пекинского времени", что приведет к серьезным последствиям, таким как сбои в работе сетей связи, в финансовой системе, в электроснабжении, в транспортной системе, а также неудачи в космических запусках.
"Это может даже вызвать международный хаос в системе времени, а ущерб и потери от этого невозможно оценить", - указали в китайском ведомстве.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
США не стремятся к нагнетанию конфронтации с Китаем, заявил Бессент
дополняется ...
По данным МГБ КНР, кибератаки АНБ были "давно спланированными и систематическими": с 25 марта 2022 года американское агентство использовало уязвимость в SMS-сервисе мобильных телефонов иностранного бренда, чтобы провести атаку, получить контроль над мобильными телефонами нескольких сотрудников NTSC и завладеть хранящимися в них конфиденциальными данными.
В министерстве указали, что с 18 апреля 2023 года АНБ неоднократно использовало украденные учетные данные для проникновения в компьютеры NTSC, а с августа 2023 года по июнь 2024 года задействовало 42 специализированных средства для проведения высокоинтенсивных кибератак на несколько внутренних сетевых систем NTSC.
Отмечается также, что кибератаки АНБ часто осуществлялись в период между поздней ночью и ранним утром по пекинскому времени, а для сокрытия источника кибератак использовались многочисленные выделенные серверы в США, Европе, Азии и других регионах.
Согласно заявлению МГБ КНР, органы госбезопасности Китая ответили ударом на удар, собирали доказательства кибератак США и направляли NTSC в процессе расследования, ликвидации последствий, улучшении превентивных мер и устранении потенциальных угроз.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Ульянов прокомментировал заявление Польши о кибервойне с Россией
14 октября, 13:28
 
