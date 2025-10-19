ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Министерство государственной безопасности КНР обвинило Агентство национальной безопасности США в осуществлении крупной кибератаки на Национальный центр службы времени Китая, которая могла привести к сбоям в работе сетей связи, финансовой и транспортной системах, а также в снабжении электричеством.
"Недавно органы государственной безопасности раскрыли дело о крупной кибератаке США и получили неопровержимые доказательства того, что Агентство национальной безопасности США проникло в Национальный центр службы времени Китая (NTSC)", - говорится в заявлении в официальном аккаунте китайского министерства.
По данным ведомства, кибератака США была организована с целью хищения секретной информации, проникновения и выведения из строя Национального центра службы времени Китая. В МГБ КНР заверили, что она была остановлена, что полностью обеспечило безопасность "пекинского времени", принятого не территории всего Китая.
Центр службы времени расположен в городе Сиань провинции Шэньси и отвечает за установление, поддержание и трансляцию точного пекинского времени, а также предоставляет услуги синхронизации времени в различных сферах, включая связь, финансы, электроэнергетику, транспорт, геодезию, картографию и национальную оборону. Центр также предоставляет критически важные данные для расчета международного стандартного времени.
Отмечается, что NTSC самостоятельно разработал автономную систему измерения времени, являющуюся важной научно-технической инфраструктурой КНР, а кибератака на эти объекты может повлиять на безопасную и стабильную работу "пекинского времени", что приведет к серьезным последствиям, таким как сбои в работе сетей связи, в финансовой системе, в электроснабжении, в транспортной системе, а также неудачи в космических запусках.
"Это может даже вызвать международный хаос в системе времени, а ущерб и потери от этого невозможно оценить", - указали в китайском ведомстве.
По данным МГБ КНР, кибератаки АНБ были "давно спланированными и систематическими": с 25 марта 2022 года американское агентство использовало уязвимость в SMS-сервисе мобильных телефонов иностранного бренда, чтобы провести атаку, получить контроль над мобильными телефонами нескольких сотрудников NTSC и завладеть хранящимися в них конфиденциальными данными.
В министерстве указали, что с 18 апреля 2023 года АНБ неоднократно использовало украденные учетные данные для проникновения в компьютеры NTSC, а с августа 2023 года по июнь 2024 года задействовало 42 специализированных средства для проведения высокоинтенсивных кибератак на несколько внутренних сетевых систем NTSC.
Согласно заявлению МГБ КНР, органы госбезопасности Китая ответили ударом на удар, собирали доказательства кибератак США и направляли NTSC в процессе расследования, ликвидации последствий, улучшении превентивных мер и устранении потенциальных угроз.
