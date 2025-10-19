Мероприятия ко Дню работников дорожного хозяйства пройдут в Москве

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мероприятия, посвященные Дню работников дорожного хозяйства, пройдут на ВДНХ в столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Девятнадцатого октября отмечается День работников дорожного хозяйства. Это праздник всех, кто следит за состоянием и безопасностью магистралей, улиц и переулков. Главная выставка страны приглашает москвичей и гостей города на мероприятия, посвященные этому событию. Их организуют совместно с ГБУ "Автомобильные дороги" в Музее городского хозяйства Москвы (павильон № 5)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поучаствовать в программе можно всей семьей. Взрослые и дети узнают много интересного о том, как устроены дороги и как труд десятков тысяч людей делает поездки по Москве комфортными и безопасными. Подчеркивается, что участие во всех мероприятиях бесплатное.