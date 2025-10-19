Рейтинг@Mail.ru
Мероприятия ко Дню работников дорожного хозяйства пройдут в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:06 19.10.2025 (обновлено: 13:06 22.10.2025)
Мероприятия ко Дню работников дорожного хозяйства пройдут в Москве
Мероприятия ко Дню работников дорожного хозяйства пройдут в Москве
Мероприятия, посвященные Дню работников дорожного хозяйства, пройдут на ВДНХ в столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 22.10.2025
Мероприятия ко Дню работников дорожного хозяйства пройдут в Москве

Мероприятия ко Дню работников дорожного хозяйства пройдут на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мероприятия, посвященные Дню работников дорожного хозяйства, пройдут на ВДНХ в столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Девятнадцатого октября отмечается День работников дорожного хозяйства. Это праздник всех, кто следит за состоянием и безопасностью магистралей, улиц и переулков. Главная выставка страны приглашает москвичей и гостей города на мероприятия, посвященные этому событию. Их организуют совместно с ГБУ "Автомобильные дороги" в Музее городского хозяйства Москвы (павильон № 5)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поучаствовать в программе можно всей семьей. Взрослые и дети узнают много интересного о том, как устроены дороги и как труд десятков тысяч людей делает поездки по Москве комфортными и безопасными. Подчеркивается, что участие во всех мероприятиях бесплатное.
Уточняется, что праздничная программа в павильоне № 5 начнется в 12.00.
Бирюков поздравил московских дорожников с профессиональным праздником
19 октября, 12:58
