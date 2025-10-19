Рейтинг@Mail.ru
Минцифры опровергло сообщения об утечке данных с платформы MAX - РИА Новости, 19.10.2025
18:26 19.10.2025
Минцифры опровергло сообщения об утечке данных с платформы MAX
Минцифры опровергло сообщения об утечке данных с платформы MAX - РИА Новости, 19.10.2025
Минцифры опровергло сообщения об утечке данных с платформы MAX
Минцифры проверило данные об утечке данных с платформы MAX, публикации о взломе сфабрикованы, пресс-служба платформы также назвала сообщения фейком. РИА Новости, 19.10.2025
россия, технологии, общество
Россия, Технологии, Общество
Минцифры опровергло сообщения об утечке данных с платформы MAX

Минцифры опровергло информацию об утечке данных с платформы MAX

© Getty Images / SOPA Images/Thomas FullerМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Getty Images / SOPA Images/Thomas Fuller
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минцифры проверило данные об утечке данных с платформы MAX, публикации о взломе сфабрикованы, пресс-служба платформы также назвала сообщения фейком.
"Специалисты Минцифры проверили информацию о якобы случившейся утечке из мессенджера MAX, размещённую в анонимных каналах. Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей "Госуслуг". Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID "Госуслуг" не совпадает с ФИО реальных пользователей. Из чего можно сделать вывод, что публикации о взломе сфабрикованы", - говорится в Telegram-канале министерства.
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В сентября задержали девять мошенников благодаря работе Max и МВД
17 октября, 16:18
Минцифры подчеркнуло, что данные пользователей "Госуслуг" надежно защищены.
В пресс-службе платформы также сообщили РИА Новости, что информация об утечке базы пользователей национальной платформы MAX - это фейк, данные надежно защищены.
"В МAX категорически опровергли информацию об утечке. Данные пользователей МAX надежно защищены. Информация об утечке не соответствует действительности. Это фейк, распространяемый анонимными источниками", - сказали в пресс-службе.
Эксперты центра безопасности платформы изучили опубликованные сведения и отметили, что данные не имеют отношения к MAX.
"Авторы фейка ссылаются на доступ к программному обеспечению, которое мессенджер никогда не использовал", — добавили в пресс-службе.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Аудитория MAX превысила 45 миллионов человек
15 октября, 14:01
 
