Макрон пообещал вернуть украденные из Лувра украшения

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье вечером отреагировал на кражу драгоценных украшений из Лувра, пообещав, что они будут возвращены, а виновные привлечены к ответственности.

Ранее министерство культуры Франции уточнило информацию о восьми украденных из Лувра драгоценных украшениях - среди них тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц.

"Кража, совершенная в Лувре, - это посягательство на наследие, которым мы дорожим, поскольку оно является нашей историей. Мы вернем произведения искусства, а виновные будут привлечены к ответственности. Для этого делается все возможное и повсеместно под руководством парижской прокуратуры", - написал Макрон соцсети X.

В воскресенье газета Parisien сообщила, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание добавило, что получившая урон и оставленная на месте происшествия корона императрицы Евгении де Монтихо была найдена и возвращена в музей. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра заявила, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.