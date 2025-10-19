Рейтинг@Mail.ru
Макрон пообещал вернуть украденные из Лувра украшения
22:11 19.10.2025
Макрон пообещал вернуть украденные из Лувра украшения
Макрон пообещал вернуть украденные из Лувра украшения - РИА Новости, 19.10.2025
Макрон пообещал вернуть украденные из Лувра украшения
в мире, франция, эммануэль макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон
Макрон пообещал вернуть украденные из Лувра украшения

Макрон пообещал вернуть украденные из Лувра украшения и наказать виновных

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье вечером отреагировал на кражу драгоценных украшений из Лувра, пообещав, что они будут возвращены, а виновные привлечены к ответственности.
Ранее министерство культуры Франции уточнило информацию о восьми украденных из Лувра драгоценных украшениях - среди них тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц.
Французская полиция перекрыла вход в Лувр после ограбления. 19 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Во Франции уточнили данные по украденным из Лувра украшениям
Вчера, 20:22
"Кража, совершенная в Лувре, - это посягательство на наследие, которым мы дорожим, поскольку оно является нашей историей. Мы вернем произведения искусства, а виновные будут привлечены к ответственности. Для этого делается все возможное и повсеместно под руководством парижской прокуратуры", - написал Макрон в соцсети X.
В воскресенье газета Parisien сообщила, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание добавило, что получившая урон и оставленная на месте происшествия корона императрицы Евгении де Монтихо была найдена и возвращена в музей. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра заявила, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
Париж - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Грабители в Лувре были дилетантами, считает эксперт
Вчера, 14:41
 
