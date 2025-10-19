https://ria.ru/20251019/makron-2049251470.html
Макрон пообещал вернуть украденные из Лувра украшения
Макрон пообещал вернуть украденные из Лувра украшения - РИА Новости, 19.10.2025
Макрон пообещал вернуть украденные из Лувра украшения
Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье вечером отреагировал на кражу драгоценных украшений из Лувра, пообещав, что они будут возвращены, а виновные...
франция
Макрон пообещал вернуть украденные из Лувра украшения
Макрон пообещал вернуть украденные из Лувра украшения и наказать виновных
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье вечером отреагировал на кражу драгоценных украшений из Лувра, пообещав, что они будут возвращены, а виновные привлечены к ответственности.
Ранее министерство культуры Франции
уточнило информацию о восьми украденных из Лувра драгоценных украшениях - среди них тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц.
"Кража, совершенная в Лувре, - это посягательство на наследие, которым мы дорожим, поскольку оно является нашей историей. Мы вернем произведения искусства, а виновные будут привлечены к ответственности. Для этого делается все возможное и повсеместно под руководством парижской прокуратуры", - написал Макрон
в соцсети
X.
В воскресенье газета Parisien сообщила, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание добавило, что получившая урон и оставленная на месте происшествия корона императрицы Евгении де Монтихо была найдена и возвращена в музей. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра заявила, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.