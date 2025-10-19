СМИ назвали стоимость украденной из Лувра подвязки императрицы Евгении

"Министерство культуры подтвердило, что в воскресенье утром грабители действительно украли большую подвязку с лифа императрицы Евгении. Это украшение шириной 11 сантиметров, инкрустированное 2634 бриллиантами, недавно было приобретено музеем за 6,72 миллиона евро", - говорится в публикации издания.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.