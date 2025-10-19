https://ria.ru/20251019/luvr-2049250182.html
СМИ назвали стоимость украденной из Лувра подвязки императрицы Евгении
СМИ назвали стоимость украденной из Лувра подвязки императрицы Евгении - РИА Новости, 19.10.2025
СМИ назвали стоимость украденной из Лувра подвязки императрицы Евгении
Украденная из Лувра подвязка императрицы Евгении де Монтихо, инкрустированная более чем 2,6 тысячи бриллиантов, при покупке обошлась музею почти в 7 миллионов... РИА Новости, 19.10.2025
СМИ назвали стоимость украденной из Лувра подвязки императрицы Евгении
Parisien: украденная из Лувра подвязка с 2,6 тыс бриллиантов стоила почти €7 млн
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Украденная из Лувра подвязка императрицы Евгении де Монтихо, инкрустированная более чем 2,6 тысячи бриллиантов, при покупке обошлась музею почти в 7 миллионов евро, сообщает газета Parisien
со ссылкой на минкультуры Франции.
Ранее министерство уточнило информацию о восьми украденных из Лувра драгоценных украшениях - среди них тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц.
"Министерство культуры подтвердило, что в воскресенье утром грабители действительно украли большую подвязку с лифа императрицы Евгении. Это украшение шириной 11 сантиметров, инкрустированное 2634 бриллиантами, недавно было приобретено музеем за 6,72 миллиона евро", - говорится в публикации издания.
В воскресенье газета Parisien написала, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание добавило, что получившая урон и оставленная на месте происшествия корона императрицы Евгении де Монтихо была найдена и возвращена в музей. Глава минкультуры Франции
Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра заявила, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.