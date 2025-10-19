Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали стоимость украденной из Лувра подвязки императрицы Евгении - РИА Новости, 19.10.2025
Культура
 
21:43 19.10.2025
СМИ назвали стоимость украденной из Лувра подвязки императрицы Евгении
СМИ назвали стоимость украденной из Лувра подвязки императрицы Евгении - РИА Новости, 19.10.2025
СМИ назвали стоимость украденной из Лувра подвязки императрицы Евгении
Украденная из Лувра подвязка императрицы Евгении де Монтихо, инкрустированная более чем 2,6 тысячи бриллиантов, при покупке обошлась музею почти в 7 миллионов... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T21:43:00+03:00
2025-10-19T21:43:00+03:00
культура
франция
лувр
франция
франция, лувр
Культура, Франция, Лувр
СМИ назвали стоимость украденной из Лувра подвязки императрицы Евгении

Parisien: украденная из Лувра подвязка с 2,6 тыс бриллиантов стоила почти €7 млн

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Лувр - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Лувр. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Украденная из Лувра подвязка императрицы Евгении де Монтихо, инкрустированная более чем 2,6 тысячи бриллиантов, при покупке обошлась музею почти в 7 миллионов евро, сообщает газета Parisien со ссылкой на минкультуры Франции.
Ранее министерство уточнило информацию о восьми украденных из Лувра драгоценных украшениях - среди них тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц.
Французская полиция перекрыла вход в Лувр после ограбления. 19 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Во Франции уточнили данные по украденным из Лувра украшениям
Вчера, 20:22
"Министерство культуры подтвердило, что в воскресенье утром грабители действительно украли большую подвязку с лифа императрицы Евгении. Это украшение шириной 11 сантиметров, инкрустированное 2634 бриллиантами, недавно было приобретено музеем за 6,72 миллиона евро", - говорится в публикации издания.
В воскресенье газета Parisien написала, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание добавило, что получившая урон и оставленная на месте происшествия корона императрицы Евгении де Монтихо была найдена и возвращена в музей. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра заявила, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
Лувр - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Украденные из Лувра драгоценности не выставят на аукционах, считает эксперт
Вчера, 14:41
 
КультураФранцияЛувр
 
 
