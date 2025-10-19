https://ria.ru/20251019/luvr-2049245377.html
Грабители угрожали охранникам Лувра, заявил прокурор Парижа
Грабители, укравшие из Лувра восемь драгоценных украшений, угрожали охранникам, в музее сработала сигнализация, заявила прокурор Парижа Лор Бекко. РИА Новости, 19.10.2025
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Грабители, укравшие из Лувра восемь драгоценных украшений, угрожали охранникам, в музее сработала сигнализация, заявила прокурор Парижа Лор Бекко.
Ранее министерство культуры Франции
уточнило информацию о восьми украденных из Лувра драгоценных украшениях - среди них тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц.
"Они (грабители - ред.) угрожали охранникам, находившимся на месте происшествия... Сигнализация работала", - заявила Бекко в эфире телеканала BFMTV
.
В воскресенье газета Parisien написала, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание добавило, что получившая урон и оставленная на месте происшествия корона императрицы Евгении де Монтихо была найдена и возвращена в музей. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра заявила, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.