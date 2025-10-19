Грабители угрожали охранникам Лувра, заявил прокурор Парижа

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Грабители, укравшие из Лувра восемь драгоценных украшений, угрожали охранникам, в музее сработала сигнализация, заявила прокурор Парижа Лор Бекко.

Ранее министерство культуры Франции уточнило информацию о восьми украденных из Лувра драгоценных украшениях - среди них тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц.

"Они (грабители - ред.) угрожали охранникам, находившимся на месте происшествия... Сигнализация работала", - заявила Бекко в эфире телеканала BFMTV

В воскресенье газета Parisien написала, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание добавило, что получившая урон и оставленная на месте происшествия корона императрицы Евгении де Монтихо была найдена и возвращена в музей. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра заявила, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.