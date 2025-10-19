https://ria.ru/20251019/luvr-2049232059.html
Ле Пен прокомментировала ограбление Лувра
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Музеи и исторические здания Франции недостаточно защищены от угроз безопасности, заявила лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, комментируя ограбление парижского музея Лувр.
В воскресенье глава "Национального объединения" Жордан Барделла назвал ограбление Лувра признаком упадка Франции
как государства.
"Сейчас не время для споров, но ответственность требует от нас признать, что наши музеи и исторические здания недостаточно защищены, чтобы противостоять угрозам, с которыми они сталкиваются. Мы должны действовать", - написала Ле Пен
на странице в соцсети X.
В воскресенье Parisien сообщила, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание добавило, что два украшения, включая получившую урон и оставленную на месте происшествия корону императрицы Евгении де Монтихо, были найдены и возвращены в музей. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра рассказала, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.