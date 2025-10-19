Рейтинг@Mail.ru
Ле Пен прокомментировала ограбление Лувра - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/luvr-2049232059.html
Ле Пен прокомментировала ограбление Лувра
Ле Пен прокомментировала ограбление Лувра - РИА Новости, 19.10.2025
Ле Пен прокомментировала ограбление Лувра
Музеи и исторические здания Франции недостаточно защищены от угроз безопасности, заявила лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T17:58:00+03:00
2025-10-19T17:58:00+03:00
в мире
франция
марин ле пен
лувр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049199708_0:313:3054:2031_1920x0_80_0_0_3cf92ff020fb8b5215d3e799a456aa57.jpg
https://ria.ru/20251019/luvr-2049219330.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049199708_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_5869198182ecc3d6ca188239645a6980.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, марин ле пен, лувр
В мире, Франция, Марин Ле Пен, Лувр
Ле Пен прокомментировала ограбление Лувра

Ле Пен: музеи и исторические здания Франции недостаточно защищены от угроз

© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские у здания Лувра в Париже, Франция
Полицейские у здания Лувра в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские у здания Лувра в Париже, Франция
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Музеи и исторические здания Франции недостаточно защищены от угроз безопасности, заявила лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, комментируя ограбление парижского музея Лувр.
В воскресенье глава "Национального объединения" Жордан Барделла назвал ограбление Лувра признаком упадка Франции как государства.
"Сейчас не время для споров, но ответственность требует от нас признать, что наши музеи и исторические здания недостаточно защищены, чтобы противостоять угрозам, с которыми они сталкиваются. Мы должны действовать", - написала Ле Пен на странице в соцсети X.
В воскресенье Parisien сообщила, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание добавило, что два украшения, включая получившую урон и оставленную на месте происшествия корону императрицы Евгении де Монтихо, были найдены и возвращены в музей. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра рассказала, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
Обстановка у Лувра, где произошло ограбление - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Во Франции назвали ограбление Лувра признаком упадка страны
Вчера, 16:11
 
В миреФранцияМарин Ле ПенЛувр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала