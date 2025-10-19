https://ria.ru/20251019/luvr-2049228496.html
Глава МВД Франции не исключил, что Лувр ограбили иностранцы
Глава МВД Франции не исключил, что Лувр ограбили иностранцы - РИА Новости, 19.10.2025
Глава МВД Франции не исключил, что Лувр ограбили иностранцы
Ограбившие парижский музей Лувр преступники могли быть иностранцами, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес. РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T17:26:00+03:00
2025-10-19T17:26:00+03:00
2025-10-19T17:26:00+03:00
франция
в мире
лувр
париж
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049204303_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14754f822e92a9bc689e7bd5f6e22bd2.jpg
https://ria.ru/20251019/luvr-2049219330.html
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049204303_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_f3db61b47fb7dc651e32a0c31a1b9c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, в мире, лувр, париж, новости культуры
Франция, В мире, Лувр, Париж, Новости культуры
Глава МВД Франции не исключил, что Лувр ограбили иностранцы
Глава МВД Нуньес не исключил, что ограбившие Лувр преступники были иностранцами
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ограбившие парижский музей Лувр преступники могли быть иностранцами, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.
В воскресенье Нуньес объявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Газета Parisien уточнила, что ограбление совершила группа из четырех лиц, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
«
"Не исключено, что преступниками были иностранцы", - сказал Нуньес в эфире радиостанции France Inter.
В воскресенье Parisien сообщила, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание добавило, что два украшения, включая корону императрицы Евгении де Монтихо, были найдены и возвращены в музей. Глава минкультуры Франции
Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра рассказала, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.