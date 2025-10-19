https://ria.ru/20251019/luvr-2049219330.html
Во Франции назвали ограбление Лувра признаком упадка страны
Лидер французской правой парламентской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла назвал ограбление в парижском музее Лувр признаком "упадка" Франции как РИА Новости, 19.10.2025
Обстановка у Лувра, где произошло ограбление
Небольшой автомобиль с раздвижной лестницей, по которой злоумышленники забрались в Лувр, чтобы совершить ограбление, до сих пор стоит около музея, подходы к нему перекрыты, полиция продолжает работу, передает корреспондент РИА Новости. Автомобиль припаркован вплотную к зданию со стороны реки Сены. Его дверь открыта, а лестница поднята на балкон второго этажа. Около натянутой примерно за сотню метров от этого места ленты стоят немногочисленные журналисты и прохожие.
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Лидер французской правой парламентской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла назвал ограбление в парижском музее Лувр признаком "упадка" Франции как государства.
В воскресенье газета Parisien сообщила, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание сообщило, что два из девяти украшений, включая корону императрицы Евгении де Монтихо, были найдены и возвращены в музей. Пресс-служба Лувра добавила, что в воскресенье музей на фоне ограбления будет закрыт.
"Лувр - всемирный символ нашей культуры. Ограбление, позволившее ворам похитить драгоценности французской короны, стало нестерпимым унижением для нашей страны. Как далеко зайдет упадок государства?" - написал Барделла на странице в соцсети X.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Глава минкультуры Франции
Рашида Дати сообщила, что пострадавших в ходе ограбления нет.