Во Франции назвали ограбление Лувра признаком упадка страны

В воскресенье газета Parisien сообщила, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Позже издание сообщило, что два из девяти украшений, включая корону императрицы Евгении де Монтихо, были найдены и возвращены в музей. Пресс-служба Лувра добавила, что в воскресенье музей на фоне ограбления будет закрыт.