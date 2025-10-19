Рейтинг@Mail.ru
Министр культуры Франции сделала заявление после ограбления Лувра
16:10 19.10.2025
Министр культуры Франции сделала заявление после ограбления Лувра
Министр культуры Франции сделала заявление после ограбления Лувра
Министр культуры Франции сделала заявление после ограбления Лувра

© AP Photo / Alexander TurnbullПодъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025
© AP Photo / Alexander Turnbull
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Украшения из Лувра украли профессионалы, заявила в эфире TF1 министр культуры Франции Рашида Дати.

"Эта операция длилась почти четыре минуты, это было очень быстро. Они профессионалы, музеи стали мишенями", — сказала она.
Париж - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Дати добавила, что вопрос безопасности музеев во Франции - это давняя проблема.

"В течение 40 лет этому вопросу не уделялось должного внимания", — подчеркнула она.
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, в свою очередь, заявлял, что грабители справились за семь минут.

Что известно об ограблении
По данным газеты Le Parisien, трое человек в масках попали в здание на набережной Сены, где идут строительные работы. Они использовали спецтехнику, чтобы добраться до комнаты в галерее Аполлона на втором этаже. Разбив окна, двое мужчин проникли внутрь, а третий остался снаружи. Преступники похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь, диадему. Их размещали в витринах, посвященных французским монархам.
Ворам удалось скрыться. Вскоре неподалеку от Лувра нашли сломанную корону жены императора Наполеона III.
Автолестница у Лувра, через которую грабители проникли в музей - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
