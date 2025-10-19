https://ria.ru/20251019/luvr-2049219078.html
Министр культуры Франции сделала заявление после ограбления Лувра
Министр культуры Франции сделала заявление после ограбления Лувра
Министр культуры Франции сделала заявление после ограбления Лувра
Украшения из Лувра украли профессионалы, заявила в эфире TF1 министр культуры Франции Рашида Дати. "Эта операция длилась почти четыре минуты, это было очень...
Министр культуры Франции сделала заявление после ограбления Лувра
Министр культуры Франции Дати: Лувр ограбили профессионалы почти за 4 минуты
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Украшения из Лувра украли профессионалы, заявила в эфире TF1
министр культуры Франции Рашида Дати.
"Эта операция длилась почти четыре минуты, это было очень быстро. Они профессионалы, музеи стали мишенями", — сказала она.
Дати добавила, что вопрос безопасности музеев во Франции - это давняя проблема.
"В течение 40 лет этому вопросу не уделялось должного внимания", — подчеркнула она.
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, в свою очередь, заявлял, что грабители справились за семь минут.
Что известно об ограблении
По данным газеты Le Parisien
, трое человек в масках попали в здание на набережной Сены, где идут строительные работы. Они использовали спецтехнику, чтобы добраться до комнаты в галерее Аполлона на втором этаже. Разбив окна, двое мужчин проникли внутрь, а третий остался снаружи. Преступники похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь, диадему. Их размещали в витринах, посвященных французским монархам.
Ворам удалось скрыться. Вскоре неподалеку от Лувра нашли сломанную корону жены императора Наполеона III.