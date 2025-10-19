https://ria.ru/20251019/luvr-2049216221.html
Ограбление в Лувре совершила группа из четырех преступников, двое из которых непосредственно пробрались в музей, сообщает газета Parisien.
Обстановка у Лувра, где произошло ограбление
Небольшой автомобиль с раздвижной лестницей, по которой злоумышленники забрались в Лувр, чтобы совершить ограбление, до сих пор стоит около музея, подходы к нему перекрыты, полиция продолжает работу, передает корреспондент РИА Новости. Автомобиль припаркован вплотную к зданию со стороны реки Сены. Его дверь открыта, а лестница поднята на балкон второго этажа. Около натянутой примерно за сотню метров от этого места ленты стоят немногочисленные журналисты и прохожие.
СМИ: в ограблении Лувра участвовали четыре человека
Parisien: ограбление в Лувре совершила группа из четырех преступников
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ограбление в Лувре совершила группа из четырех преступников, двое из которых непосредственно пробрались в музей, сообщает газета Parisien.
В воскресенье глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах.
"По нашим данным, преступников было четверо: двое были одеты как рабочие - в желтые жилеты - и поднялись по автовышке, а двое других ждали их внизу на скутерах TMax", - говорится в публикации издания.
В воскресенье Parisien объявила, что грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Глава минкультуры Франции
Рашида Дати прибыла на место происшествия, отметив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра добавила, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.