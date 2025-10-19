СМИ: в ограблении Лувра участвовали четыре человека

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ограбление в Лувре совершила группа из четырех преступников, двое из которых непосредственно пробрались в музей, сообщает газета Parisien.

В воскресенье глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах.

"По нашим данным, преступников было четверо: двое были одеты как рабочие - в желтые жилеты - и поднялись по автовышке, а двое других ждали их внизу на скутерах TMax", - говорится в публикации издания.