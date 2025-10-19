После ограбления в Лувре началась паника, сообщили СМИ

Рейтинг@Mail.ru
15:29 19.10.2025 (обновлено: 15:45 19.10.2025)
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. После ограбления в Лувре во время эвакуации посетителей началась паника, сообщило издание Le Parisien.
"Полицейские бегали к пирамиде и пытались проникнуть в Лувр через боковые стеклянные двери, но они были заперты, открыть их было невозможно", — привело издание слова одной из посетительниц.
Машина грабителей до сих пор стоит у Лувра
Вчера, 15:23
La Parisien отметило, что посетители во время эвакуации вели себя неорганизованно: бежали и стучали в закрытые стеклянные двери, пытаясь выбраться.
Ранее газета сообщила, что трое человек в масках попали в здание на набережной Сены, где идут строительные работы. Они использовали спецтехнику, чтобы добраться до комнаты в галерее Аполлона на втором этаже. Разбив окна, двое мужчин проникли внутрь, а третий остался снаружи.

Преступники похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь, диадему. Их размещали в витринах, посвященных французским монархам. Ворам удалось скрыться. Вскоре неподалеку от Лувра нашли сломанную корону жены императора Наполеона III.
В Париже ограбили Лувр
Вчера, 12:40
 
