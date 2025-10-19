Машина грабителей до сих пор стоит у Лувра

ПАРИЖ, 19 окт - РИА Новости. Небольшой автомобиль с раздвижной лестницей, по которой злоумышленники забрались в Лувр, чтобы совершить ограбление, до сих пор стоит около музея, подходы к нему перекрыты, полиция продолжает работу, передает корреспондент РИА Новости.

Автомобиль припаркован вплотную к зданию со стороны реки Сены . Его дверь открыта, а лестница поднята на балкон второго этажа.

Около натянутой примерно за сотню метров от этого места ленты стоят немногочисленные журналисты и прохожие.

Ранее глава МВД страны Лоран Нуньес сообщил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, а ограбление длилось всего семь минут. По его словам, грабители проникли в музей, вырезав оконное стекло "болгаркой", а после скрылись на скутерах.

Издание Parisien сообщило, что позже рядом с Лувром была обнаружена сломанная корона супруги императора Франции Наполеона III, императрицы Евгении де Монтихо.