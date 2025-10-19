Рейтинг@Mail.ru
Машина грабителей до сих пор стоит у Лувра - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 19.10.2025 (обновлено: 16:04 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/luvr-2049214127.html
Машина грабителей до сих пор стоит у Лувра
Машина грабителей до сих пор стоит у Лувра - РИА Новости, 19.10.2025
Машина грабителей до сих пор стоит у Лувра
Небольшой автомобиль с раздвижной лестницей, по которой злоумышленники забрались в Лувр, чтобы совершить ограбление, до сих пор стоит около музея, подходы к... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T15:23:00+03:00
2025-10-19T16:04:00+03:00
в мире
франция
сена (река)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049218041_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_32818430713d5151939b7b8a5cc9669c.jpg
https://ria.ru/20251019/luvr-2049207435.html
https://ria.ru/20251019/luvr-2049209507.html
франция
сена (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка у Лувра, где произошло ограбление
Небольшой автомобиль с раздвижной лестницей, по которой злоумышленники забрались в Лувр, чтобы совершить ограбление, до сих пор стоит около музея, подходы к нему перекрыты, полиция продолжает работу, передает корреспондент РИА Новости. Автомобиль припаркован вплотную к зданию со стороны реки Сены. Его дверь открыта, а лестница поднята на балкон второго этажа. Около натянутой примерно за сотню метров от этого места ленты стоят немногочисленные журналисты и прохожие.
2025-10-19T15:23
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049218041_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fd20b1a90d193e2f147c36b5a540e8d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, сена (река)
В мире, Франция, Сена (река)
Машина грабителей до сих пор стоит у Лувра

Машина грабителей до сих пор стоит у Лувра, к музею никого не пускают

Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 19 окт - РИА Новости. Небольшой автомобиль с раздвижной лестницей, по которой злоумышленники забрались в Лувр, чтобы совершить ограбление, до сих пор стоит около музея, подходы к нему перекрыты, полиция продолжает работу, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобиль припаркован вплотную к зданию со стороны реки Сены. Его дверь открыта, а лестница поднята на балкон второго этажа.
Полицейские у здания Лувра в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В МВД Франции рассказали, как грабители проникли в Лувр
Вчера, 14:20
Около натянутой примерно за сотню метров от этого места ленты стоят немногочисленные журналисты и прохожие.
Ранее глава МВД страны Лоран Нуньес сообщил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, а ограбление длилось всего семь минут. По его словам, грабители проникли в музей, вырезав оконное стекло "болгаркой", а после скрылись на скутерах.
Издание Parisien сообщило, что позже рядом с Лувром была обнаружена сломанная корона супруги императора Франции Наполеона III, императрицы Евгении де Монтихо.
По данным газеты, грабители украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, сообщив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра сообщила, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.
Париж - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Грабители в Лувре были дилетантами, считает эксперт
Вчера, 14:41
 
В миреФранцияСена (река)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала