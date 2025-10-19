Машина грабителей до сих пор стоит у Лувра

https://ria.ru/20251019/luvr-2049214127.html
Небольшой автомобиль с раздвижной лестницей, по которой злоумышленники забрались в Лувр, чтобы совершить ограбление, до сих пор стоит около музея, подходы к нему перекрыты, полиция продолжает работу, передает корреспондент РИА Новости. Автомобиль припаркован вплотную к зданию со стороны реки Сены. Его дверь открыта, а лестница поднята на балкон второго этажа. Около натянутой примерно за сотню метров от этого места ленты стоят немногочисленные журналисты и прохожие.
ПАРИЖ, 19 окт - РИА Новости. Небольшой автомобиль с раздвижной лестницей, по которой злоумышленники забрались в Лувр, чтобы совершить ограбление, до сих пор стоит около музея, подходы к нему перекрыты, полиция продолжает работу, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобиль припаркован вплотную к зданию со стороны реки Сены
. Его дверь открыта, а лестница поднята на балкон второго этажа.
Около натянутой примерно за сотню метров от этого места ленты стоят немногочисленные журналисты и прохожие.
Ранее глава МВД страны Лоран Нуньес сообщил, что грабители пробрались в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, а ограбление длилось всего семь минут. По его словам, грабители проникли в музей, вырезав оконное стекло "болгаркой", а после скрылись на скутерах.
Издание Parisien сообщило, что позже рядом с Лувром была обнаружена сломанная корона супруги императора Франции
Наполеона III, императрицы Евгении де Монтихо.
По данным газеты, грабители украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, сообщив, что пострадавших в ходе ограбления нет. Пресс-служба Лувра сообщила, что музей в воскресенье на фоне ограбления будет закрыт.