Украденные из Лувра драгоценности не выставят на аукционах, считает эксперт - РИА Новости, 19.10.2025
14:41 19.10.2025
Украденные из Лувра драгоценности не выставят на аукционах, считает эксперт
Украденные из Лувра драгоценности не выставят на аукционах, считает эксперт
2025-10-19T14:41:00+03:00
2025-10-19T14:41:00+03:00
франция, происшествия, лувр
Франция, Происшествия, Лувр
Украденные из Лувра драгоценности не выставят на аукционах, считает эксперт

Подстаницкий: украденные из Лувра драгоценности не всплывут на аукционах

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Украденные из Лувра драгоценности не смогут выставить на аукционах, заявил РИА Новости коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий.
В воскресенье газета Parisien сообщила, что утром грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, сообщив, что пострадавших в ходе ограбления нет.
"Абсолютно исключено, что они (украденные драгоценности - ред.) всплывут на каких-либо аукционах", - считает эксперт.
Подстаницкий исключил также появление похищенных драгоценностей на черном рынке. По его словам, это "несколько надуманное понятие", ведь покупка и продажа произведений искусства подразумевает "не только обладание чем-то красивым", а еще и инвестиционную составляющую.
"Купить краденое - это не инвестиция, это инвестиционный проигрыш. Поэтому часто что-то краденное из музеев начинает использоваться в качестве каких-то очень сомнительных обменов между такими же преступниками", - добавил коллекционер.
Полицейские у здания Лувра в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Во Франции раскрыли новые подробности ограбления Лувра
ФранцияПроисшествияЛувр
 
 
