https://ria.ru/20251019/luvr-2049209507.html
Грабители в Лувре были дилетантами, считает эксперт
Грабители в Лувре были дилетантами, считает эксперт - РИА Новости, 19.10.2025
Грабители в Лувре были дилетантами, считает эксперт
Грабители, проникнувшие в Лувр и похитившие украшения из коллекции музея, были дилетантами, потому что профессионалы знают, что попасться на музейном ограблении РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T14:41:00+03:00
2025-10-19T14:41:00+03:00
2025-10-19T14:41:00+03:00
франция
лувр
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40892/94/408929421_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c27e5291535d2bef372de90a261f32f6.jpg
https://ria.ru/20251019/korona-2049201000.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40892/94/408929421_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_81bbd993bdd6ac934dcf5efdaf0ebcf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, лувр, в мире
Грабители в Лувре были дилетантами, считает эксперт
Коллекционер Подстаницкий: проникнувшие в Лувр грабители были дилетантами
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Грабители, проникнувшие в Лувр и похитившие украшения из коллекции музея, были дилетантами, потому что профессионалы знают, что попасться на музейном ограблении очень легко, поделился мнением с РИА Новости коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий.
В воскресенье газета Parisien сообщила, что утром грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Глава минкультуры Франции
Рашида Дати прибыла на место происшествия, сообщив, что пострадавших в ходе ограбления нет.
"Музеи грабят в основном непрофессионалы в силу того, что профессионалы прекрасно знают, что попасться на музейном ограблении слишком легко и просто", - рассказал эксперт.
По его словам, украденные вещи невозможно будет продать или выставить на аукционы за реальную стоимость.
"Скорее, это могут быть истории со страховками или с получением выкупа. Но все эти версии про то, что это могут быть какие-то тайные коллекционеры и прочее - полнейшая мифология. Сколько ни крали таких известных вещей из музеев, потом выяснялось, что это работа абсолютных дилетантов", - подчеркнул Подстаницкий.