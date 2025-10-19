Рейтинг@Mail.ru
Грабители в Лувре были дилетантами, считает эксперт - РИА Новости, 19.10.2025
14:41 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/luvr-2049209507.html
Грабители в Лувре были дилетантами, считает эксперт
Грабители в Лувре были дилетантами, считает эксперт - РИА Новости, 19.10.2025
Грабители в Лувре были дилетантами, считает эксперт
Грабители, проникнувшие в Лувр и похитившие украшения из коллекции музея, были дилетантами, потому что профессионалы знают, что попасться на музейном ограблении РИА Новости, 19.10.2025
Грабители в Лувре были дилетантами, считает эксперт

Коллекционер Подстаницкий: проникнувшие в Лувр грабители были дилетантами

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Париж
Париж - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Париж. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Грабители, проникнувшие в Лувр и похитившие украшения из коллекции музея, были дилетантами, потому что профессионалы знают, что попасться на музейном ограблении очень легко, поделился мнением с РИА Новости коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий.
В воскресенье газета Parisien сообщила, что утром грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Глава минкультуры Франции Рашида Дати прибыла на место происшествия, сообщив, что пострадавших в ходе ограбления нет.
"Музеи грабят в основном непрофессионалы в силу того, что профессионалы прекрасно знают, что попасться на музейном ограблении слишком легко и просто", - рассказал эксперт.
По его словам, украденные вещи невозможно будет продать или выставить на аукционы за реальную стоимость.
"Скорее, это могут быть истории со страховками или с получением выкупа. Но все эти версии про то, что это могут быть какие-то тайные коллекционеры и прочее - полнейшая мифология. Сколько ни крали таких известных вещей из музеев, потом выяснялось, что это работа абсолютных дилетантов", - подчеркнул Подстаницкий.
Полицейские у здания Лувра в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Париже близ Лувра нашли сломанную корону супруги Наполеона III
