В МВД Франции рассказали, как грабители проникли в Лувр
В МВД Франции рассказали, как грабители проникли в Лувр - РИА Новости, 19.10.2025
В МВД Франции рассказали, как грабители проникли в Лувр
Грабители проникли в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес. РИА Новости, 19.10.2025
Автолестница у Лувра, через которую грабители проникли в музей
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Грабители проникли в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.
Пресс-служба Лувра ранее сообщила, что музей будет закрыт в воскресенье на фоне ограбления.
"Преступники использовали лестницу, установленную на грузовик, чтобы проникнуть в галерею Аполлона в музее. Они разбили окно и похитили драгоценности, представляющие неизмеримую историческую ценность", - заявил Нуньес в эфире радиостанции France Inter.
Министр добавил, что столичная полиция мобилизована на поиски злоумышленников, и выразил надежду, что перехватить их удастся быстро.
В воскресенье газета Parisien сообщила, что утром грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. Глава минкультуры Франции
Рашида Дати прибыла на место происшествия, сообщив, что пострадавших в ходе ограбления нет.