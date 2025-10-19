Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В МВД Франции рассказали, как грабители проникли в Лувр

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Грабители проникли в Лувр через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

Пресс-служба Лувра ранее сообщила, что музей будет закрыт в воскресенье на фоне ограбления.

"Преступники использовали лестницу, установленную на грузовик, чтобы проникнуть в галерею Аполлона в музее. Они разбили окно и похитили драгоценности, представляющие неизмеримую историческую ценность", - заявил Нуньес в эфире радиостанции France Inter.

Министр добавил, что столичная полиция мобилизована на поиски злоумышленников, и выразил надежду, что перехватить их удастся быстро.