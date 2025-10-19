Рейтинг@Mail.ru
Появились первые кадры с места ограбления Лувра
14:18 19.10.2025
Появились первые кадры с места ограбления Лувра
Появились первые кадры с места ограбления Лувра
2025
Автолестница у Лувра, через которую грабители проникли в музей
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Появились первые кадры с места ограбления Лувра.

На кадрах виден подъемник, который воры использовали, чтобы проникнуть в музей.

Что известно об ограблении
По данным газеты Le Parisien, трое человек в масках попали в здание на набережной Сены, где идут строительные работы. Они использовали спецтехнику, чтобы добраться до комнаты в галерее Аполлона на втором этаже. Разбив окна, двое мужчин проникли внутрь, а третий остался снаружи.

Преступники похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь, диадему. Их размещали в витринах, посвященных французским монархам. Ворам удалось скрыться. Вскоре неподалеку от Лувра нашли сломанную корону жены императора Наполеона III.
Во Франции раскрыли новые подробности ограбления Лувра
