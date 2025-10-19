МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Появились первые кадры с места ограбления Лувра.
На кадрах виден подъемник, который воры использовали, чтобы проникнуть в музей.
Что известно об ограблении
По данным газеты Le Parisien, трое человек в масках попали в здание на набережной Сены, где идут строительные работы. Они использовали спецтехнику, чтобы добраться до комнаты в галерее Аполлона на втором этаже. Разбив окна, двое мужчин проникли внутрь, а третий остался снаружи.
Преступники похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь, диадему. Их размещали в витринах, посвященных французским монархам. Ворам удалось скрыться. Вскоре неподалеку от Лувра нашли сломанную корону жены императора Наполеона III.
