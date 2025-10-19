Рейтинг@Mail.ru
Во Франции раскрыли новые подробности ограбления Лувра
13:29 19.10.2025 (обновлено: 13:31 19.10.2025)
Во Франции раскрыли новые подробности ограбления Лувра
Во Франции раскрыли новые подробности ограбления Лувра - РИА Новости, 19.10.2025
Во Франции раскрыли новые подробности ограбления Лувра
Музей Лувр в Париже ограбили за семь минут, заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес. Его цитирует Le Parisien. РИА Новости, 19.10.2025
Во Франции раскрыли новые подробности ограбления Лувра

Музей Лувр в Париже ограбили за 7 минут

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Музей Лувр в Париже ограбили за семь минут, заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес. Его цитирует Le Parisien.
"По его словам, они украли "бесценные драгоценности", — говорится в публикации.
Бывший префект полиции Парижа, в свою очередь, добавил, что речь идет "явно о группе, которая заранее изучила обстановку".
Издание также сообщило, что одну из похищенных драгоценностей нашли недалеко от музея. По информации источника, это сломанная корона императрицы Евгении Богарн.
