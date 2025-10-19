https://ria.ru/20251019/luvr-2049199411.html
В Париже ограбили Лувр
В Париже ограбили музей Лувр, сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.
Автолестница у Лувра, через которую грабители проникли в музей
Автолестница у Лувра, через которую грабители проникли в музей.
Обстановка у Лувра, где произошло ограбление
Небольшой автомобиль с раздвижной лестницей, по которой злоумышленники забрались в Лувр, чтобы совершить ограбление, до сих пор стоит около музея, подходы к нему перекрыты, полиция продолжает работу, передает корреспондент РИА Новости. Автомобиль припаркован вплотную к зданию со стороны реки Сены. Его дверь открыта, а лестница поднята на балкон второго этажа. Около натянутой примерно за сотню метров от этого места ленты стоят немногочисленные журналисты и прохожие.
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Париже ограбили музей Лувр, сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.
"Ограбление произошло сегодня утром на открытии Лувра. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте, рядом с сотрудниками музея и полицией", — написала она в соцсети X
Министр внутренних дел Лоран Нуньес подчеркнул, что преступники справились всего за семь минут, они проникли в здание через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку.
В музее заявили, что он будет закрыт в воскресенье.
Что известно об ограблении
По данным газеты Le Parisien
, люди в масках проникли в галерею Аполлона
и похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь, диадему. Их размещали в витринах, посвященных французским монархам. Преступникам удалось скрыться, их было четверо.
Вскоре неподалеку от Лувра нашли сломанную корону жены императора Наполеона III. По словам источника, самый крупный бриллиант коллекции "Регент" массой более 140 карат злоумышленники не тронули.
Бывший префект полиции Парижа считает, что они заранее изучили место преступления. Прокуратура начала расследование, точная сумма ущерба уточняется.