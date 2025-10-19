В Париже ограбили Лувр

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Париже ограбили музей Лувр, сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.

"Ограбление произошло сегодня утром на открытии Лувра. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте, рядом с сотрудниками музея и полицией", — написала она в соцсети X

Министр внутренних дел Лоран Нуньес подчеркнул, что преступники справились всего за семь минут, они проникли в здание через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку.

В музее заявили, что он будет закрыт в воскресенье.

Подъемник, которым воспользовались грабители

Что известно об ограблении

галерею Аполлона и похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь, диадему. Их размещали в витринах, посвященных французским монархам. Преступникам удалось скрыться, их было четверо. По данным газеты Le Parisien , люди в масках проникли ви похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь, диадему. Их размещали в витринах, посвященных французским монархам. Преступникам удалось скрыться, их было четверо.

Вскоре неподалеку от Лувра нашли сломанную корону жены императора Наполеона III. По словам источника, самый крупный бриллиант коллекции "Регент" массой более 140 карат злоумышленники не тронули.