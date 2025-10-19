Рейтинг@Mail.ru
В Париже ограбили Лувр - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 19.10.2025 (обновлено: 13:05 19.10.2025)
https://ria.ru/20251019/luvr-2049197627.html
В Париже ограбили Лувр
В Париже ограбили Лувр - РИА Новости, 19.10.2025
В Париже ограбили Лувр
В Париже ограбили музей Лувр, сообщила министр культуры Франции Рашида Дати."Ограбление произошло сегодня утром на открытии Лувра. Пострадавших нет. Я нахожусь... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T12:40:00+03:00
2025-10-19T13:05:00+03:00
париж
франция
в мире
сена (река)
лувр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65208/01/652080108_0:161:2985:1840_1920x0_80_0_0_c0b296a3da66f0d680edd23b35d58888.jpg
https://ria.ru/20250123/luvr-1995057682.html
париж
франция
сена (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/65208/01/652080108_159:0:2826:2000_1920x0_80_0_0_5b68cda97489d1968c551d87ee38a039.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
париж, франция, в мире, сена (река), лувр
Париж, Франция, В мире, Сена (река), Лувр
В Париже ограбили Лувр

В Париже ограбили музей Лувр

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСтеклянная пирамида над входом в Лувр
Стеклянная пирамида над входом в Лувр - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Стеклянная пирамида над входом в Лувр. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Париже ограбили музей Лувр, сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.

"Ограбление произошло сегодня утром на открытии Лувра. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте рядом с сотрудниками музея и полицией", — написала она в соцсети X.

Дати не привела других подробностей. В музее заявили, что сегодня он будет закрыт.
По данным газеты Le Parisien, трое преступников в масках попали в здание на набережной Сены, где идут строительные работы. Они использовали грузовой лифт, чтобы добраться до комнаты в галерее Аполлона. Разбив окна, двое мужчин проникли внутрь, а третий остался снаружи.
Злоумышленники похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь, диадему. Затем они скрылись на автомобиле.
Точная сумма ущерба уточняется, на месте работают полицейские.
Лувр - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
СМИ: Лувру нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания
23 января, 01:27
 
ПарижФранцияВ миреСена (река)Лувр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала