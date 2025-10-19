В Париже ограбили Лувр

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Париже ограбили музей Лувр, сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.
"Ограбление произошло сегодня утром на открытии Лувра. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте рядом с сотрудниками музея и полицией", — написала она в соцсети X.
Дати не привела других подробностей. В музее заявили, что сегодня он будет закрыт.
"Ограбление произошло сегодня утром на открытии Лувра. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте рядом с сотрудниками музея и полицией", — написала она в соцсети X.
Дати не привела других подробностей. В музее заявили, что сегодня он будет закрыт.
По данным газеты Le Parisien, трое преступников в масках попали в здание на набережной Сены, где идут строительные работы. Они использовали грузовой лифт, чтобы добраться до комнаты в галерее Аполлона. Разбив окна, двое мужчин проникли внутрь, а третий остался снаружи.
Злоумышленники похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь, диадему. Затем они скрылись на автомобиле.
Точная сумма ущерба уточняется, на месте работают полицейские.