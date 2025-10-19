В Крыму с понедельника ослабят ограничения в продаже топлива

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Ограничения в продаже топлива на АЗС ослабят в Крыму с понедельника, лимит вырастет с 20 до 30 литров, а топливо начнут продавать уже на 130 АЗС, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов.