23:44 19.10.2025 (обновлено: 23:45 19.10.2025)
В Крыму с понедельника ослабят ограничения в продаже топлива
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Ограничения в продаже топлива на АЗС ослабят в Крыму с понедельника, лимит вырастет с 20 до 30 литров, а топливо начнут продавать уже на 130 АЗС, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов.
"С 20 октября на территории Республики Крым будут работать 130 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже. При этом норматив увеличится до 30 литров в одни руки в сутки", - написал Аксенов в своем канале на платформе МАХ.
Актуальные адреса АЗС будут опубликованы на портале правительства Республики Крым и на сайте министерства топлива и энергетики Крыма, сообщил он.
Ограничения на продажу топлива ввели в Крыму с 1 октября, в одни руки отпускалось не более 20 литров. При этом топливо появляется в продаже не на всех АЗС Крыма. Аксенов ранее сообщил, что в Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 – не выше 76 рублей за литр. В Севастополе также снизили цены на бензин, 2 октября предельная стоимость литра АИ-95 стала 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей. Лимит на заправку в Севастополе составляет 30 литров.
Первого октября министр топлива и энергетики России Сергей Цивилев обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября.
Путин попросил Цивилева доложить о ситуации с топливом в регионах
15 октября, 20:44
 
