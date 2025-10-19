Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали планы Британии по диверсии на "Турецком потоке" варварством
16:09 19.10.2025
В Крыму назвали планы Британии по диверсии на "Турецком потоке" варварством
В Крыму назвали планы Британии по диверсии на "Турецком потоке" варварством - РИА Новости, 19.10.2025
В Крыму назвали планы Британии по диверсии на "Турецком потоке" варварством
Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал планы Британии по подготовке диверсии на газопроводе "Турецкий поток"... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T16:09:00+03:00
2025-10-19T16:09:00+03:00
в мире
сербия
венгрия
турция
владимир константинов
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
газпром
сербия
венгрия
турция
в мире, сербия, венгрия, турция, владимир константинов, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), газпром, турецкий поток
В мире, Сербия, Венгрия, Турция, Владимир Константинов, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Газпром, Турецкий поток
В Крыму назвали планы Британии по диверсии на "Турецком потоке" варварством

Константинов назвал планы Британии по диверсии на Турецком потоке варварством

© РИА Новости / Владимир ТрефиловВладимир Константинов
Владимир Константинов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал планы Британии по подготовке диверсии на газопроводе "Турецкий поток" варварством, по его словам, Лондону "плевать" на то, что от подобного преступления пострадали бы Сербия, Венгрия и Турция.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) в Самарканде заявил, что у российской стороны появились данные о подготовке британскими и украинскими спецслужбами диверсий против газопровода "Турецкий поток".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Песков назвал заявления главы ФСБ по "Турецкому потоку" важными
16 октября, 13:54
"Киевский режим хочет перекрыть поставки, сделать Россию ненадежным поставщиком, подорвать экономическую стабильность. То, что при этом кто-то пострадает, им неинтересно. Автор этого - Британия. Им плевать, что будет с Сербией, Венгрией и Турцией. То, что об этих варварских и террористических планах знают наши спецслужбы, - хорошо. Важно действовать на упреждение, принимать совместные меры по предотвращению этого преступления", - сказал Константинов агентству.
"Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Крыму прокомментировали планы нового наступления ВСУ
18 октября, 15:36
 
