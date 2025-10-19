В Крыму назвали планы Британии по диверсии на "Турецком потоке" варварством

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал планы Британии по подготовке диверсии на газопроводе "Турецкий поток" варварством, по его словам, Лондону "плевать" на то, что от подобного преступления пострадали бы Сербия, Венгрия и Турция.