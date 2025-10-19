Российские БПЛА перерезали воздушное снабжение ВСУ под Красноармейском

"Операторы ударных беспилотников 56-го ОБСпН 51-й армии Южного военного округа перерезали снабжение передовых позиций украинских боевиков под Красноармейском, практически полностью блокировав подвоз им провианта и БК , осуществляемый с помощью тяжелых коптеров "Баба-яга". Так, ночью были выслежены и сбиты две груженные БК "Яги", — рассказал он.