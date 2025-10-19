https://ria.ru/20251019/krasnoarmeysk-2049176022.html
Российские БПЛА перерезали воздушное снабжение ВСУ под Красноармейском
2025-10-19T04:37:00+03:00
2025-10-19T04:37:00+03:00
2025-10-19T08:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
красноармейск
донецкая народная республика
красноармейск
Расчеты российских БПЛА перерезали воздушное снабжение передовых подразделений ВСУ под Красноармейском (Покровск), взяв под контроль воздушное пространство и уничтожая украинские коптеры "Баба-Яга" с провизией и боекомплектом, сообщил РИА Новости офицер 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа с позывным "Икс".
ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Беспилотники перерезали воздушное снабжение ВСУ под Красноармейском, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным Икс.
"Операторы ударных беспилотников 56-го ОБСпН 51-й армии Южного военного округа перерезали снабжение передовых позиций украинских боевиков под Красноармейском, практически полностью блокировав подвоз им провианта и БК, осуществляемый с помощью тяжелых коптеров "Баба-яга". Так, ночью были выслежены и сбиты две груженные БК "Яги", — рассказал он.
Красноармейск — один из важнейших узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город идут бои.
По словам офицера, российские бойцы практически ежедневно поражают дроны на этом направлении.
В субботу он рассказал, что военные уничтожили пункт управления украинских БПЛА под Красноармейском вместе с оборудованием и личным составом.