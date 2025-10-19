https://ria.ru/20251019/kompanii-2049166585.html
Российские компании готовы к конкуренции на рынках арабских стран
Российские компании готовы к конкуренции на рынках арабских стран - РИА Новости, 19.10.2025
Российские компании готовы к конкуренции на рынках арабских стран
Российские компании готовы к конкуренции на рынках арабских стран, к примеру, отечественная курятина занимает 10% на рынке Саудовской Аравии, рассказал в... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T04:36:00+03:00
2025-10-19T04:36:00+03:00
2025-10-19T04:36:00+03:00
экономика
саудовская аравия
россия
ближний восток
сергей горьков
мираторг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948885127_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9440d3f5124ebba3be51bae5fa4730a.jpg
https://ria.ru/20251019/torgovlya-2049160889.html
https://ria.ru/20250421/genetika-2012574071.html
саудовская аравия
россия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948885127_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_435fd7cf48d089bdb0b1657eacee3d86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, саудовская аравия, россия, ближний восток, сергей горьков, мираторг
Экономика, Саудовская Аравия, Россия, Ближний Восток, Сергей Горьков, Мираторг
Российские компании готовы к конкуренции на рынках арабских стран
Горьков: российские компании готовы к конкуренции на рынках арабских стран
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости, Прохор Доренко. Российские компании готовы к конкуренции на рынках арабских стран, к примеру, отечественная курятина занимает 10% на рынке Саудовской Аравии, рассказал в интервью РИА Новости председатель Российско-Арабского делового совета (РАДС) Сергей Горьков.
"Арабские рынки представляют интерес для российских компаний и технологий, они востребованы. Если рассматривать Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию
, которые очень конкурентны и избирательны, то там нашим технологиям удается занять свои ниши. Поэтому главная задача - не сдаваться", - сказал собеседник агентства.
По его словам, если традиционно Россия
поставляла в страны Ближнего Востока
исключительно зерно, то сегодня различные отечественные товары, в том числе продукты питания, начинают появляться на полках местных магазинов.
"Сегодня российские продукты питания достаточно уверенно завоевывают рынки стран Персидского залива
, как, например, ОАЭ
и Саудовской Аравии. Российская курятина занимает на рынке КСА до 10%, и это существенный успех. Мы освоили производство халяльных продуктов. На прилавках магазинов в этих странах вы найдете немало продукции компании "Мираторг
", - добавил Горьков
.
Он отметил, что присутствие российского бизнеса масштабировалось вплоть до продажи одежды и косметики.
"Сейчас мы можем увидеть достаточно широкую номенклатуру продовольственных, а в последнее время и косметических товаров. Кроме того, появилась наша одежда — компания Lime открыла несколько магазинов, продукция очень востребована. Не стоит забывать также про наши текстильные, молочные и кондитерские товары", - подчеркнул председатель РАДС.