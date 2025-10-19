МОСКВА, 19 окт - РИА Новости, Прохор Доренко. Российские компании готовы к конкуренции на рынках арабских стран, к примеру, отечественная курятина занимает 10% на рынке Саудовской Аравии, рассказал в интервью РИА Новости председатель Российско-Арабского делового совета (РАДС) Сергей Горьков.

"Сейчас мы можем увидеть достаточно широкую номенклатуру продовольственных, а в последнее время и косметических товаров. Кроме того, появилась наша одежда — компания Lime открыла несколько магазинов, продукция очень востребована. Не стоит забывать также про наши текстильные, молочные и кондитерские товары", - подчеркнул председатель РАДС.