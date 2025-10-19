Комета, подлетавшая к Солнцу 13 веков назад, вернулась и видна на небе

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Долгопериодическая комета "C/2025 A6 Lemmon" перед сближением с Землей к 21 октября неожиданно потеряла блеск, но затем вновь стала ярче и видна уже даже без бинокля, сказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.

Комета максимально приблизится к Земле 21 октября, тогда расстояние между нами и кометой составит около 90 миллионов километров (0,6 астрономической единицы), сообщил астроном. Комета уже наблюдалась астрономами и фиксировались даже невооруженным глазом в местах с отсутствием засветки и дымки. Так, 18 октября ее яркость уже достигла 4,6 звездной величины, но затем снизилась до 5,7.

"Накануне яркость кометы неожиданно стала падать. Это могло говорить о процессах внутри ядра кометы. Однако дальнейшие наблюдения разрушение ядра кометы не подтвердили. . Яркость сейчас снова повысилась до 4.5. Прогноз на 21 октября - "до 4 звёздной". Т.е. динамика изменилась, но не сильно. То есть комета видна невооруженным взглядом в местах, свободных от засветки. И будет доступна для съемки на смартфоны в "ночном" режиме", - сказал Якушечкин

Специалисты отмечают в комете C/2025 A6 (Lemmon) высокий уровень активности в ее хвосте. Сгустки, узлы и вихри газа почти постоянно отрываются от ядра, что может свидетельствовать о нестабильности струй и "горячих точек" в ядре кометы и, дополнительно, неравномерном воздействии солнечного ветра и корональных выбросов, происходящих сейчас на Солнце, сказал астроном.

Комету в южных широтах, например, в Крыму , сейчас можно наблюдать и на вечернем небе, на северо-западе, и под утро, на северо-востоке. Это может помочь в том случае, если одно из указанных направлений имеет меньшую засветку, отметил эксперт. Несколько дней назад она находилась под ручкой ковша созвездия Большой Медведицы. С 14 по 16 октября она была в созвездии Гончих Псов. Смещаясь к созвездию Волопаса, к 21 октября комета окажется немного выше яркой звезды Арктур (альфа Волопаса). К 26 октября комета переместится в созвездие Змея.