Комета, подлетавшая к Солнцу 13 веков назад, вернулась и видна на небе - РИА Новости, 19.10.2025
07:22 19.10.2025
Комета, подлетавшая к Солнцу 13 веков назад, вернулась и видна на небе
Комета, подлетавшая к Солнцу 13 веков назад, вернулась и видна на небе - РИА Новости, 19.10.2025
Комета, подлетавшая к Солнцу 13 веков назад, вернулась и видна на небе
Долгопериодическая комета "C/2025 A6 Lemmon" перед сближением с Землей к 21 октября неожиданно потеряла блеск, но затем вновь стала ярче и видна уже даже без... РИА Новости, 19.10.2025
Земля, Республика Крым, Александр Якушечкин
Земля, Республика Крым, Александр Якушечкин
Комета, подлетавшая к Солнцу 13 веков назад, вернулась и видна на небе

Комета C/2025 A6 Lemmon перед сближением с Землей теряла блеск

© РИА НовостиКомета "C/2025 A6 Lemmon"
Комета C/2025 A6 Lemmon - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© РИА Новости
Комета "C/2025 A6 Lemmon" . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Долгопериодическая комета "C/2025 A6 Lemmon" перед сближением с Землей к 21 октября неожиданно потеряла блеск, но затем вновь стала ярче и видна уже даже без бинокля, сказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.
Комета максимально приблизится к Земле 21 октября, тогда расстояние между нами и кометой составит около 90 миллионов километров (0,6 астрономической единицы), сообщил астроном. Комета уже наблюдалась астрономами и фиксировались даже невооруженным глазом в местах с отсутствием засветки и дымки. Так, 18 октября ее яркость уже достигла 4,6 звездной величины, но затем снизилась до 5,7.
Изображение обширной корональной дыры на Солнце - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Солнце сожгло две кометы
17 октября, 22:48
"Накануне яркость кометы неожиданно стала падать. Это могло говорить о процессах внутри ядра кометы. Однако дальнейшие наблюдения разрушение ядра кометы не подтвердили. . Яркость сейчас снова повысилась до 4.5. Прогноз на 21 октября - "до 4 звёздной". Т.е. динамика изменилась, но не сильно. То есть комета видна невооруженным взглядом в местах, свободных от засветки. И будет доступна для съемки на смартфоны в "ночном" режиме", - сказал Якушечкин.
Специалисты отмечают в комете C/2025 A6 (Lemmon) высокий уровень активности в ее хвосте. Сгустки, узлы и вихри газа почти постоянно отрываются от ядра, что может свидетельствовать о нестабильности струй и "горячих точек" в ядре кометы и, дополнительно, неравномерном воздействии солнечного ветра и корональных выбросов, происходящих сейчас на Солнце, сказал астроном.
Комету в южных широтах, например, в Крыму, сейчас можно наблюдать и на вечернем небе, на северо-западе, и под утро, на северо-востоке. Это может помочь в том случае, если одно из указанных направлений имеет меньшую засветку, отметил эксперт. Несколько дней назад она находилась под ручкой ковша созвездия Большой Медведицы. С 14 по 16 октября она была в созвездии Гончих Псов. Смещаясь к созвездию Волопаса, к 21 октября комета окажется немного выше яркой звезды Арктур (альфа Волопаса). К 26 октября комета переместится в созвездие Змея.
Комета C/2025 A6 (Lemmon) — долгопериодическая, в последний раз она подлетала к Солнцу 1350 лет назад. Комета 16 апреля 2025 года сблизилась с Юпитером, и ее орбита изменилась. Теперь она вернется к Солнцу через 1154 года. Орбита кометы очень вытянутая. Ее самая удаленная точка от Солнца — 243 астрономических единицы (после сближения с Юпитером она сократилась до 219 а.е.). Для сравнения, Плутон находится от Солнца на расстоянии 49 а.е.
Комета - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Астроном открыл комету с периодичностью обращения более 400 тысяч лет
11 февраля, 07:00
 
