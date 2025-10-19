Рейтинг@Mail.ru
Петро ответил Трампу на обвинения в причастности к наркобизнесу - РИА Новости, 19.10.2025
21:07 19.10.2025
Петро ответил Трампу на обвинения в причастности к наркобизнесу
Президент Колумбии Густаво Петро отверг обвинения американского лидера Дональда Трампа в причастности к наркобизнесу. РИА Новости, 19.10.2025
Петро ответил Трампу на обвинения в причастности к наркобизнесу

© AP Photo / Ivan ValenciaПрезидент Колумбии Густаво Петро
© AP Photo / Ivan Valencia
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 окт - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро отверг обвинения американского лидера Дональда Трампа в причастности к наркобизнесу.
Президент США в воскресенье объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии со стороны США, обвинив страну и ее президента в стимулировании массового производства наркотиков. Трамп назвал Петро "лидером незаконного оборота наркотиков", который ничего не делает для борьбы с наркотрафиком.
"Трамп обманут своими помощниками. Главным врагом наркоторговли в Колумбии в 21 веке был тот, кто раскрыл ее связи с колумбийским политическим истеблишментом. Это был я", - написал Петро в соцсети X.
Он добавил, что уважает историю, культуру и народ США.
"Они не мои враги, я их таковыми не считаю. Проблема в Трампе, а не в США... Господин Трамп... вы грубы и невежественны в отношении Колумбии... Я не занимаюсь бизнесом, как вы. Я социалист. Я верю в помощь и общее благо... Если я не бизнесмен и тем более не наркоторговец, то в моем сердце нет места алчности", - отметил президент.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Трамп объявил об остановке любых платежей Колумбии со стороны США
Вчера, 16:11
 
В миреКолумбияСШАДональд ТрампГуставо Петро
 
 
