Петро ответил Трампу на обвинения в причастности к наркобизнесу
Петро ответил Трампу на обвинения в причастности к наркобизнесу - РИА Новости, 19.10.2025
Петро ответил Трампу на обвинения в причастности к наркобизнесу
Президент Колумбии Густаво Петро отверг обвинения американского лидера Дональда Трампа в причастности к наркобизнесу.
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 окт - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро отверг обвинения американского лидера Дональда Трампа в причастности к наркобизнесу.
Президент США
в воскресенье объявил об остановке любых платежей или субсидий Колумбии
со стороны США, обвинив страну и ее президента в стимулировании массового производства наркотиков. Трамп
назвал Петро
"лидером незаконного оборота наркотиков", который ничего не делает для борьбы с наркотрафиком.
"Трамп обманут своими помощниками. Главным врагом наркоторговли в Колумбии в 21 веке был тот, кто раскрыл ее связи с колумбийским политическим истеблишментом. Это был я", - написал Петро в соцсети
X.
Он добавил, что уважает историю, культуру и народ США.
"Они не мои враги, я их таковыми не считаю. Проблема в Трампе, а не в США... Господин Трамп... вы грубы и невежественны в отношении Колумбии... Я не занимаюсь бизнесом, как вы. Я социалист. Я верю в помощь и общее благо... Если я не бизнесмен и тем более не наркоторговец, то в моем сердце нет места алчности", - отметил президент.