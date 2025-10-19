Петро ответил Трампу на обвинения в причастности к наркобизнесу

"Они не мои враги, я их таковыми не считаю. Проблема в Трампе, а не в США... Господин Трамп... вы грубы и невежественны в отношении Колумбии... Я не занимаюсь бизнесом, как вы. Я социалист. Я верю в помощь и общее благо... Если я не бизнесмен и тем более не наркоторговец, то в моем сердце нет места алчности", - отметил президент.