Дипломат Дорохин надеется, что Богота будет бороться с вербовкой наемников

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости, Олег Краев. Временный поверенный в делах России в Колумбии Константин Дорохин заявил РИА Новости, что надеется на более решительные действия Боготы в деле пресечения работы украинских вербовщиков в Колумбии.
Президент Колумбии Густаво Петро 8 октября обвинил украинцев в унизительном обращении с наемниками и призвал соотечественников немедленно вернуться на родину. К его сообщению прилагалась видеозапись с участием группы наемников, которые ранее обратились к Петро с просьбой спасти их с Украины, где их обманули с зарплатой и откуда их не хотят отпускать командиры.
"Хотелось бы, чтобы общественная дискуссия, вновь оживившаяся после последних заявлений, подтолкнула местные власти к более решительным мерам по защите своих граждан от влияния украинских вербовщиков, ложными обещаниями затягивающих колумбийцев в ряды ВСУ", - заявил он.
Касательно высказываний президента Колумбии по поводу судьбы его соотечественников на Украине Дорохин отметил, что массовое участие граждан этой южноамериканской страны в вооруженных конфликтах за рубежом формирует негативный имидж Колумбии.
"Заявления Петро и последующие комментарии посольства РФ по этой теме вновь подсветили сохраняющуюся и даже усиливающуюся проблему с массовым участием местных граждан в вооруженных конфликтах во многих странах мира, из-за чего Колумбия уже прослыла одним из главных мировых "экспортеров" наемных убийц", - сказал дипломат.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.