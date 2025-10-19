Рейтинг@Mail.ru
06:35 19.10.2025
Дипломат Дорохин надеется, что Богота будет бороться с вербовкой наемников
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике КолумбииЗдание посольства России в Боготе, Колумбия
Здание посольства России в Боготе, Колумбия
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Колумбии
Здание посольства России в Боготе, Колумбия. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости, Олег Краев. Временный поверенный в делах России в Колумбии Константин Дорохин заявил РИА Новости, что надеется на более решительные действия Боготы в деле пресечения работы украинских вербовщиков в Колумбии.
Президент Колумбии Густаво Петро 8 октября обвинил украинцев в унизительном обращении с наемниками и призвал соотечественников немедленно вернуться на родину. К его сообщению прилагалась видеозапись с участием группы наемников, которые ранее обратились к Петро с просьбой спасти их с Украины, где их обманули с зарплатой и откуда их не хотят отпускать командиры.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Посол прокомментировал участие колумбийцев в конфликте на Украине
17 июля, 09:03
"Хотелось бы, чтобы общественная дискуссия, вновь оживившаяся после последних заявлений, подтолкнула местные власти к более решительным мерам по защите своих граждан от влияния украинских вербовщиков, ложными обещаниями затягивающих колумбийцев в ряды ВСУ", - заявил он.
В этой связи дипломат напомнил, что посольство Украины в Перу, также отвечающее и за отношения Киева с Боготой, активно способствует вербовке иностранцев для участия в боевых действиях на стороне ВСУ вопреки нормам международного права.
Касательно высказываний президента Колумбии по поводу судьбы его соотечественников на Украине Дорохин отметил, что массовое участие граждан этой южноамериканской страны в вооруженных конфликтах за рубежом формирует негативный имидж Колумбии.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Колумбия может присоединиться к конвенции против наемников, сообщил посол
17 июля, 11:15
"Заявления Петро и последующие комментарии посольства РФ по этой теме вновь подсветили сохраняющуюся и даже усиливающуюся проблему с массовым участием местных граждан в вооруженных конфликтах во многих странах мира, из-за чего Колумбия уже прослыла одним из главных мировых "экспортеров" наемных убийц", - сказал дипломат.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Колумбийский наемник ВСУ заявил, что хочет покинуть Украину
Вчера, 23:04
 
