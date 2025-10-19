Дипломат Дорохин надеется, что Богота будет бороться с вербовкой наемников

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости, Олег Краев. Временный поверенный в делах России в Колумбии Константин Дорохин заявил РИА Новости, что надеется на более решительные действия Боготы в деле пресечения работы украинских вербовщиков в Колумбии.

Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.