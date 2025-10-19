Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета страны

МЕХИКО, 19 окт - РИА Новости. Представители правительства США совершили убийство и нарушили суверенитет Колумбии, атаковав рыболовецкий катер в ее водах, заявил президент южноамериканской страны Густаво Петро в соцсети X.
Ранее глава государства сообщил, что катер, подвергшийся атаке США 16 сентября, был колумбийским, "с поднятым мотором в знак неисправности и выключенным двигателем".
"Представители правительства США совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах. Рыбак Алехандро Каранса не имел связей с наркоторговлей, его ежедневной деятельностью была рыбалка", - написал Петро.
Президент подчеркнул, что власти страны ожидают объяснений от правительства США, и обратился к генеральной прокуратуре с просьбой немедленно принять меры для защиты семей погибших, а также рассмотреть возможность их участия в международных судебных процессах.
Как ранее передавало агентство Рейтер, американские военные в Карибском море 16 сентября нанесли удар по судну, предположительно перевозившему наркотики. По данным источников СМИ, в результате атаки погибли два человека, ещё двоих военнослужащие ВМС США подняли из воды.
В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
