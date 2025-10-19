Рейтинг@Mail.ru
Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета страны - РИА Новости, 19.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:49 19.10.2025
https://ria.ru/20251019/kolumbiya-2049170232.html
Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета страны
Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета страны - РИА Новости, 19.10.2025
Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета страны
Представители правительства США совершили убийство и нарушили суверенитет Колумбии, атаковав рыболовецкий катер в ее водах, заявил президент южноамериканской... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T05:49:00+03:00
2025-10-19T05:49:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
колумбия
густаво петро
дональд трамп
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972462234_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_23a429319893250d9c7a3bedc090f44b.jpg
https://ria.ru/20251019/kolumbija-2049162991.html
https://ria.ru/20250924/oon-2043884708.html
https://ria.ru/20251010/dom-2047512269.html
сша
венесуэла
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972462234_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61efb82c38072deee7291464ec6c34b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, колумбия, густаво петро, дональд трамп, nbc
В мире, США, Венесуэла, Колумбия, Густаво Петро, Дональд Трамп, NBC
Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета страны

Президент Колумбии заявил, что чиновники США совершили убийство, атаковав катер

© AP Photo / Ivan ValenciaПрезидент Колумбии Густаво Петро
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Ivan Valencia
Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 19 окт - РИА Новости. Представители правительства США совершили убийство и нарушили суверенитет Колумбии, атаковав рыболовецкий катер в ее водах, заявил президент южноамериканской страны Густаво Петро в соцсети X.
Ранее глава государства сообщил, что катер, подвергшийся атаке США 16 сентября, был колумбийским, "с поднятым мотором в знак неисправности и выключенным двигателем".
Вид на центр Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Колумбия предпримет правовые меры после уничтожения военными США катера
03:18
"Представители правительства США совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах. Рыбак Алехандро Каранса не имел связей с наркоторговлей, его ежедневной деятельностью была рыбалка", - написал Петро.
Президент подчеркнул, что власти страны ожидают объяснений от правительства США, и обратился к генеральной прокуратуре с просьбой немедленно принять меры для защиты семей погибших, а также рассмотреть возможность их участия в международных судебных процессах.
Как ранее передавало агентство Рейтер, американские военные в Карибском море 16 сентября нанесли удар по судну, предположительно перевозившему наркотики. По данным источников СМИ, в результате атаки погибли два человека, ещё двоих военнослужащие ВМС США подняли из воды.
СМИ Тринидада и Тобаго сообщили о гибели двух местных рыбаков при аналогичных обстоятельствах. В пятницу организации гражданского общества и жители этой страны провели акцию протеста у здания посольства США, осудив действия американских военных.
Президент Колумбии Густаво Петро выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Колумбия призвала открыть уголовный процесс против Трампа
24 сентября, 02:59
В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
США отвергли обвинения Колумбии в ударе по ее судну, пишет Reuters
10 октября, 13:55
 
В миреСШАВенесуэлаКолумбияГуставо ПетроДональд ТрампNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала