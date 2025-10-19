МОСКВА, 19 окт – РИА Новости, Олег Краев. Родные колумбийских наемников ВСУ не перестают обращаться в посольство РФ в Боготе с просьбами помочь им с репатриацией тел и поиском пропавших без вести боевиков, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Колумбии Константин Дорохин.

В июне в дипмиссии РФ Колумбии сообщили РИА Новости, что граждане этой страны обращались в российское посольство за помощью в розыске их родных, отправившихся воевать в числе наемников в составе ВСУ

"В посольство регулярно поступают обращения родственников воюющих на стороне ВСУ колумбийцев с просьбами об оказании содействия в репатриации тел погибших и поиске пропавших без вести. Всем им рекомендуется направлять такие обращения в консульский отдел посольства Колумбии в Москве", - сказал Дорохин

Дипломат отметил, что судьбы всех наемников, отправляющихся воевать в рядах ВСУ, бесславны и предельно схожи.

"Судьбы всех "солдат удачи", отправляющихся "на заработки" на стороне ВСУ, бесславны и предельно схожи. Все они без исключения используются киевским режимом в качестве пушечного мяса, чьи интересы никого не волнуют, а о каких-либо правах и вовсе не идет и речи. Конец таких "вояжей" иностранцев на Украину , как правило, трагичен", - пояснил собеседник агентства.

Ближним Востоком. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном

Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.