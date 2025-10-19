Рейтинг@Mail.ru
Родные колумбийских наемников ВСУ обращаются в посольство России - РИА Новости, 19.10.2025
03:24 19.10.2025
Родные колумбийских наемников ВСУ обращаются в посольство России
Родные колумбийских наемников ВСУ обращаются в посольство России - РИА Новости, 19.10.2025
Родные колумбийских наемников ВСУ обращаются в посольство России
Родные колумбийских наемников ВСУ не перестают обращаться в посольство РФ в Боготе с просьбами помочь им с репатриацией тел и поиском пропавших без вести... РИА Новости, 19.10.2025
в мире, россия, колумбия, украина, константин дорохин, густаво петро, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), вооруженные силы украины
В мире, Россия, Колумбия, Украина, Константин Дорохин, Густаво Петро, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), Вооруженные силы Украины
Родные колумбийских наемников ВСУ обращаются в посольство России

Семьи колумбийских наемников ВСУ просят посольство России помочь вернуть их тела

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике КолумбииЗдание посольства России в Боготе, Колумбия
Здание посольства России в Боготе, Колумбия - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Колумбии
Здание посольства России в Боготе, Колумбия. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости, Олег Краев. Родные колумбийских наемников ВСУ не перестают обращаться в посольство РФ в Боготе с просьбами помочь им с репатриацией тел и поиском пропавших без вести боевиков, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Колумбии Константин Дорохин.
В июне в дипмиссии РФ в Колумбии сообщили РИА Новости, что граждане этой страны обращались в российское посольство за помощью в розыске их родных, отправившихся воевать в числе наемников в составе ВСУ.
"В посольство регулярно поступают обращения родственников воюющих на стороне ВСУ колумбийцев с просьбами об оказании содействия в репатриации тел погибших и поиске пропавших без вести. Всем им рекомендуется направлять такие обращения в консульский отдел посольства Колумбии в Москве", - сказал Дорохин.
Дипломат отметил, что судьбы всех наемников, отправляющихся воевать в рядах ВСУ, бесславны и предельно схожи.
"Судьбы всех "солдат удачи", отправляющихся "на заработки" на стороне ВСУ, бесславны и предельно схожи. Все они без исключения используются киевским режимом в качестве пушечного мяса, чьи интересы никого не волнуют, а о каких-либо правах и вовсе не идет и речи. Конец таких "вояжей" иностранцев на Украину, как правило, трагичен", - пояснил собеседник агентства.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
