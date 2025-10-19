Колумбия предпримет правовые меры после уничтожения военными США катера

МЕХИКО, 19 окт - РИА Новости. Власти Колумбии предпримут правовые действия после уничтожения военными США катера, который принадлежал колумбийскому рыболову и, предположительно, находился в колумбийских водах в момент удара, заявил президент латиноамериканской страны Густаво Петро в соцсети X.
"Катер, подвергшийся атаке 16 сентября, был колумбийским, у него был поднят мотор, что указывает на неисправность, и он был заглушен. Предположительно, он находился в колумбийских водах. На борту находился рыбак с многолетним опытом - Алехандро Каранса, который не вернулся домой", - написал Петро.
Как передавало агентство Рейтер, американские военные в Карибском море 16 сентября нанесли удар по судну, предположительно перевозившему наркотики. По данным источников СМИ, в результате атаки погибли два человека, ещё двоих ВМС США подняли из воды.
"Обращаю внимание генеральной прокуратуры страны. Прошу безотлагательно действовать: обеспечить немедленную защиту семьям пострадавших и, если они пожелают, присоединить их к жертвам из Тринидада и Тобаго, чтобы начать судебные действия в мире и в системе правосудия США", - добавил глава колумбийского государства.
СМИ Тринидада и Тобаго сообщили о гибели двух местных рыбаков при аналогичных обстоятельствах. В пятницу организации гражданского общества и жители этой страны провели акцию протеста у здания посольства США, осудив действия американских военных.
В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
