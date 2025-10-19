Рейтинг@Mail.ru
08:42 19.10.2025 (обновлено: 09:23 19.10.2025)
Спецпредставитель МИД сравнил позиции России и США по климату
Спецпредставитель МИД сравнил позиции России и США по климату
евросоюз, в мире, российская энергетическая неделя — 2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСергей Кононученко
Сергей Кононученко. Архивное фото
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Представители США при президенте Дональде Трампе по вопросам климата и энергетики выступают с таких позиций, с которых стабильно выступает российская сторона, пока в Европе остаются приверженными отказу от углеводородов, рассказал РИА Новости посол по особым поручениям, спецпредставитель министра иностранных дел РФ по вопросам климата Сергей Кононученко.
Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-30 РКИК ООН/COP30) пройдет в бразильском Белене 10-21 ноября. Как ожидается, официальная делегация руководства США не будет участвовать в мероприятии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Путин прокомментировал изменения климата
15 сентября, 15:40
"На других площадках, где затрагиваются климатические и энергетические вопросы, американцы продвигают тезисы, которые всегда продвигаем мы", - сказал агентству дипломат на полях форума "Российская энергетическая неделя".
При этом европейские государства, которые будут участвовать в саммите в Бразилии, продолжают поддерживать идеи отказа от ископаемого сырья и ускоренного перехода на возобновляемые источники энергии, отметил он.
"Они не отказались от пограничного корректирующего углеродного механизма, который вводят с 1 января 2026 года. Все их приоритетные цели в области энергетической и климатической политики остались теми же. Напротив, если бы американцы поехали на КС-30, условия для отстаивания наших позиций были бы благоприятнее", - полагает собеседник РИА Новости.
Пограничный корректирующий углеродный механизм ЕС (Carbon border adjustment mechanism) предполагает покупку сертификатов импортерами продукции, производство которой и внутри самого ЕС было бы сопряжено с существенными выбросами парниковых газов. К таким статьям импорта относятся в том числе алюминий, удобрения, сталь.
РИА Новости выступило информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Путин оценил качество бизнес-климата в России
4 декабря 2024, 15:55
 
