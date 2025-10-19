Рейтинг@Mail.ru
Министерство госбезопасности Китая назвало США источником хаоса
15:04 19.10.2025
Министерство госбезопасности Китая назвало США источником хаоса
ПЕКИН, 19 окт – РИА Новости. США являются настоящей "хакерской империей" и главным источником хаоса в киберпространстве, заявили в воскресенье в министерстве государственной безопасности КНР.
Ранее министерство сообщило, что Агентство национальной безопасности США осуществило крупную кибератаку на Национальный центр службы времени Китая, что могло привести к сбоям в работе сетей связи, финансовой и транспортной системах, в снабжении электричеством.
"США, будучи вором кричат: "держи вора!", постоянно преувеличивают "теорию китайской киберугрозы", вынуждают другие страны раздувать так называемые "китайские хакерские атаки", вводят санкции против китайских предприятий и преследуют китайских граждан в тщетной попытке ввести общественность в заблуждение и исказить правду", - говорится в заявлении в официальном аккаунте ведомства в соцсети WeChat.
Как отметило министерство, неопровержимые факты доказывают, что США — настоящая "хакерская империя" и главный источник хаоса в киберпространстве.
