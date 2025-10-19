ПЕКИН, 19 окт – РИА Новости. США являются настоящей "хакерской империей" и главным источником хаоса в киберпространстве, заявили в воскресенье в министерстве государственной безопасности КНР.

"США, будучи вором кричат: "держи вора!", постоянно преувеличивают "теорию китайской киберугрозы", вынуждают другие страны раздувать так называемые "китайские хакерские атаки", вводят санкции против китайских предприятий и преследуют китайских граждан в тщетной попытке ввести общественность в заблуждение и исказить правду", - говорится в заявлении в официальном аккаунте ведомства в соцсети WeChat.