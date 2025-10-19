https://ria.ru/20251019/kitaj-2049211409.html
Китай обвинил США в кибератаках против других стран
Китай обвинил США в кибератаках против других стран
Китай обвинил США в кибератаках против других стран
США в последние годы неоднократно совершали кибератаки против других стран, создавая серьёзную угрозу глобальной кибербезопасности, заявили в воскресенье в министерстве государственной безопасности КНР.
Китай обвинил США в кибератаках против других стран
Министерство госбезопасности Китая обвинило США в кибератаках против стран
ПЕКИН, 19 окт – РИА Новости. США в последние годы неоднократно совершали кибератаки против других стран, создавая серьёзную угрозу глобальной кибербезопасности, заявили в воскресенье в министерстве государственной безопасности КНР.
Ранее министерство сообщило, что Агентство национальной безопасности США
осуществило крупную кибератаку на Национальный центр службы времени Китая
, что могло привести к сбоям в работе сетей связи, финансовой и транспортной системах, в снабжении электричеством.
"В последние годы США настойчиво добивались гегемонии в киберпространстве и неоднократно попирали международные правила киберпространства", - говорится в заявлении в официальном аккаунте ведомства в соцсети WeChat.
Указывается, что "разведывательные службы во главе с АНБ
США действовали безрассудно и непрерывно осуществляли кибератаки, направленные против Китая, Юго-Восточной Азии
, Европы
и Южной Америки".
"Они проникали в критически важную инфраструктуру и брали ее под контроль, занимались хищением важных данных и следили за ключевыми сотрудниками, произвольно нарушая киберсуверенитет других стран и неприкосновенность частной жизни, создавая серьёзную угрозу глобальной кибербезопасности", - добавили в министерстве.
Указывается, что США регулярно используют свои технологические возможности на Филиппинах
, в Японии
и на Тайваня
для осуществления кибератак, тем самым скрывая собственные интересы и перекладывая вину на других.