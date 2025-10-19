Китай обвинил США в кибератаках против других стран

ПЕКИН, 19 окт – РИА Новости. США в последние годы неоднократно совершали кибератаки против других стран, создавая серьёзную угрозу глобальной кибербезопасности, заявили в воскресенье в министерстве государственной безопасности КНР.

Ранее министерство сообщило, что Агентство национальной безопасности США осуществило крупную кибератаку на Национальный центр службы времени Китая , что могло привести к сбоям в работе сетей связи, финансовой и транспортной системах, в снабжении электричеством.

"В последние годы США настойчиво добивались гегемонии в киберпространстве и неоднократно попирали международные правила киберпространства", - говорится в заявлении в официальном аккаунте ведомства в соцсети WeChat.

"Они проникали в критически важную инфраструктуру и брали ее под контроль, занимались хищением важных данных и следили за ключевыми сотрудниками, произвольно нарушая киберсуверенитет других стран и неприкосновенность частной жизни, создавая серьёзную угрозу глобальной кибербезопасности", - добавили в министерстве.