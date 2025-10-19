Рейтинг@Mail.ru
Китай обвинил США в кибератаках против других стран - РИА Новости, 19.10.2025
14:54 19.10.2025
Китай обвинил США в кибератаках против других стран
Китай обвинил США в кибератаках против других стран
в мире
сша
китай
В мире, США, Китай
Китай обвинил США в кибератаках против других стран

ПЕКИН, 19 окт – РИА Новости. США в последние годы неоднократно совершали кибератаки против других стран, создавая серьёзную угрозу глобальной кибербезопасности, заявили в воскресенье в министерстве государственной безопасности КНР.
Ранее министерство сообщило, что Агентство национальной безопасности США осуществило крупную кибератаку на Национальный центр службы времени Китая, что могло привести к сбоям в работе сетей связи, финансовой и транспортной системах, в снабжении электричеством.
"В последние годы США настойчиво добивались гегемонии в киберпространстве и неоднократно попирали международные правила киберпространства", - говорится в заявлении в официальном аккаунте ведомства в соцсети WeChat.
Указывается, что "разведывательные службы во главе с АНБ США действовали безрассудно и непрерывно осуществляли кибератаки, направленные против Китая, Юго-Восточной Азии, Европы и Южной Америки".
"Они проникали в критически важную инфраструктуру и брали ее под контроль, занимались хищением важных данных и следили за ключевыми сотрудниками, произвольно нарушая киберсуверенитет других стран и неприкосновенность частной жизни, создавая серьёзную угрозу глобальной кибербезопасности", - добавили в министерстве.
Указывается, что США регулярно используют свои технологические возможности на Филиппинах, в Японии и на Тайваня для осуществления кибератак, тем самым скрывая собственные интересы и перекладывая вину на других.
