Патриарх Кирилл назвал одну из причин гонений советской власти на Церковь
Патриарх Кирилл назвал одну из причин гонений советской власти на Церковь
2025-10-19T15:37:00+03:00
религия
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
Религия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл назвал авторитет Церкви в армии одной из причин прошлых гонений
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт – РИА Новости. Одна из причин гонений советской власти на Церковь - ее авторитет в армии, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения храма святого Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону – главного воинского храма Южного военного округа, передает корреспондент РИА Новости.
"На протяжении всей истории России
ее Вооруженные силы и Церковь были как единый организм. Именно поэтому в послереволюционные годы было одной из причин (стремления советской власти - ред.) уничтожения Русской церкви - это ее связь с Вооруженными силами России, с героями России, ее огромный авторитет среди народа и воинства", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, гонения советской власти на Церковь превзошли гонения на христиан в Римской империи.
"И, вот, выйдя из этого умопомрачения, потрясения нравственного и духовного, гражданского потрясения, мы вошли в новую эпоху, когда во главе государства - православный президент, главнокомандующий Вооруженными силами, когда высокие военные начальники, а также офицеры, солдаты и матросы прибегают к помощи Божией через молитву, через причащение Святых Христовых Таин - особенно в момент, который предшествует наисложнейшим военным действиям, из которых не каждый возвращается живым и здоровым. Эта божественная помощь людям, находящимся в тяжелейших жизненных обстоятельствах, является самым сильным доказательством бытия Божия", - заключил патриарх Кирилл.