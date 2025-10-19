Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл назвал одну из причин гонений советской власти на Церковь
Религия
 
15:37 19.10.2025
Патриарх Кирилл назвал одну из причин гонений советской власти на Церковь
Патриарх Кирилл назвал одну из причин гонений советской власти на Церковь - РИА Новости, 19.10.2025
Патриарх Кирилл назвал одну из причин гонений советской власти на Церковь
Одна из причин гонений советской власти на Церковь - ее авторитет в армии, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения храма святого Георгия... РИА Новости, 19.10.2025
религия
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
Новости
россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл назвал одну из причин гонений советской власти на Церковь

Патриарх Кирилл назвал авторитет Церкви в армии одной из причин прошлых гонений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт – РИА Новости. Одна из причин гонений советской власти на Церковь - ее авторитет в армии, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения храма святого Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону – главного воинского храма Южного военного округа, передает корреспондент РИА Новости.
"На протяжении всей истории России ее Вооруженные силы и Церковь были как единый организм. Именно поэтому в послереволюционные годы было одной из причин (стремления советской власти - ред.) уничтожения Русской церкви - это ее связь с Вооруженными силами России, с героями России, ее огромный авторитет среди народа и воинства", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, гонения советской власти на Церковь превзошли гонения на христиан в Римской империи.
"И, вот, выйдя из этого умопомрачения, потрясения нравственного и духовного, гражданского потрясения, мы вошли в новую эпоху, когда во главе государства - православный президент, главнокомандующий Вооруженными силами, когда высокие военные начальники, а также офицеры, солдаты и матросы прибегают к помощи Божией через молитву, через причащение Святых Христовых Таин - особенно в момент, который предшествует наисложнейшим военным действиям, из которых не каждый возвращается живым и здоровым. Эта божественная помощь людям, находящимся в тяжелейших жизненных обстоятельствах, является самым сильным доказательством бытия Божия", - заключил патриарх Кирилл.
Религия Россия Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
