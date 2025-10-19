Патриарх Кирилл назвал одну из причин гонений советской власти на Церковь

"И, вот, выйдя из этого умопомрачения, потрясения нравственного и духовного, гражданского потрясения, мы вошли в новую эпоху, когда во главе государства - православный президент, главнокомандующий Вооруженными силами, когда высокие военные начальники, а также офицеры, солдаты и матросы прибегают к помощи Божией через молитву, через причащение Святых Христовых Таин - особенно в момент, который предшествует наисложнейшим военным действиям, из которых не каждый возвращается живым и здоровым. Эта божественная помощь людям, находящимся в тяжелейших жизненных обстоятельствах, является самым сильным доказательством бытия Божия", - заключил патриарх Кирилл.