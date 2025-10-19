Жители Северного Кипра выберут нового лидера

СТАМБУЛ, 19 окт – РИА Новости. Жители непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра в воскресенье выберут нового лидера и вариант урегулирования конфликта – мнения двух ключевых кандидатов по данному вопросу кардинально различаются.

За пост лидера ТРСК, признаваемой только Турцией , будут бороться восемь кандидатов, из них шестеро – независимые. Основная борьба развернется между нынешним лидером республики Эрсином Татаром и кандидатом от оппозиционной Республиканской турецкой партии Туфаном Эрхюрманом. Лидер ТРСК избирается на пятилетний срок.

Победителем будет признан кандидат, набравший абсолютное большинство голосов. В случае, если этого не произойдет, предусмотрен второй тур между двумя кандидатами, набравшими наибольшее число голосов – он запланирован на 26 октября.

По данным Высшей избирательной комиссии, право отдать голос на выборах имеют 218 тысяч 313 человек. Планируется установка 777 избирательных урн.

Нынешний лидер республики Татар считает своим главным достижением за пять лет на посту вступление республики в Организацию тюркских государств. Татар выступает за урегулирование кипрского конфликта по принципу двух государств, заявляя, что его конкурент Эрхюрман ратует за федеративное устройство.

В интервью агентству Anadolu Татар заявил, что в случае федеративного устройства отношения между Турцией и ТРСК могут ухудшиться, что в итоге приведет к выводу турецких войск с острова.

Эрхюрман в свою очередь укоряет Татара в том, что за пять лет срока он так и не провел прямых переговоров с представителями греческой Республики Кипр.

Участки будут открыты с 08.00 (время совпадает с мск) до 18.00. В ночь на воскресенье кандидат Хюсейин Гюрлек объявил об отказе от участия в выборах, но в бюллетенях его кандидатура будет представлена.

Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции . Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН , были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.