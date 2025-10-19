Храм ветеранов в Москве создаст общественное движение "Форпост"

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Храм священномученика Игнатия Богоносца в Новогиреево – храм ветеранских организаций и участников боевых действий - организует семейное общественное движение, рассказал РИА Новости настоятель храма иерей Виктор Родин.

"Мы делаем акцент на семью, поэтому и открываем движение новое – оно называется "Форпост". На всех участках жизни нашей страны мы будем ставить свой православный форпост, то есть границу, крепость, которая будет не только символизировать, но и защищать интересы всего русского народа, всего нашего государства", – сказал священник РИА Новости.

При храме, добавил он, есть общественный совет, в который входят представители всех значимых ветеранских организаций, а в настоящее время начинают обращаться и участники СВО.

"У нас цель – это содружество Церкви и гражданского общества", – заключил он.

В субботу в алтарную часть строящегося храма после крестного хода и молебна были заложены капсулы с землей из Афганистана Сирии , зоны спецоперации и других мест боевой славы российских солдат.