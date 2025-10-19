https://ria.ru/20251019/khram--2049191066.html
Храм ветеранов в Москве создаст общественное движение "Форпост"
Храм ветеранов в Москве создаст общественное движение "Форпост" - РИА Новости, 19.10.2025
Храм ветеранов в Москве создаст общественное движение "Форпост"
Храм священномученика Игнатия Богоносца в Новогиреево – храм ветеранских организаций и участников боевых действий - организует семейное общественное движение,... РИА Новости, 19.10.2025
2025-10-19T11:46:00+03:00
2025-10-19T11:46:00+03:00
2025-10-19T11:46:00+03:00
религия
афганистан
москва
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155281/07/1552810712_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_71c02aba473aa414b0a71f2de85c7ba6.jpg
https://ria.ru/20251018/moskva-2049101602.html
https://ria.ru/20251014/khram-2047494947.html
афганистан
москва
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155281/07/1552810712_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_f4510d4802953d169071a30fe08775c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, москва, сирия
Религия, Афганистан, Москва, Сирия
Храм ветеранов в Москве создаст общественное движение "Форпост"
Храм Игнатия Богоносца в Москве создаст общественное движение "Форпост"
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Храм священномученика Игнатия Богоносца в Новогиреево – храм ветеранских организаций и участников боевых действий - организует семейное общественное движение, рассказал РИА Новости настоятель храма иерей Виктор Родин.
"Мы делаем акцент на семью, поэтому и открываем движение новое – оно называется "Форпост". На всех участках жизни нашей страны мы будем ставить свой православный форпост, то есть границу, крепость, которая будет не только символизировать, но и защищать интересы всего русского народа, всего нашего государства", – сказал священник РИА Новости.
При храме, добавил он, есть общественный совет, в который входят представители всех значимых ветеранских организаций, а в настоящее время начинают обращаться и участники СВО.
"У нас цель – это содружество Церкви и гражданского общества", – заключил он.
В субботу в алтарную часть строящегося храма после крестного хода и молебна были заложены капсулы с землей из Афганистана
, Сирии
, зоны спецоперации и других мест боевой славы российских солдат.
Храмовый комплекс планируется храмом ветеранских организаций участников боевых действий. Он расположен рядом с памятником "Воинам-москвичам, погибшим в Афганистане. 1979-1989" и скульптурной композицией "Скорбящие матери" 1992 года.