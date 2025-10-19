Рейтинг@Mail.ru
Храм ветеранов в Москве создаст общественное движение "Форпост" - РИА Новости, 19.10.2025
11:46 19.10.2025
Храм ветеранов в Москве создаст общественное движение "Форпост"
Храм ветеранов в Москве создаст общественное движение "Форпост"
афганистан, москва, сирия
Религия, Афганистан, Москва, Сирия
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Храм священномученика Игнатия Богоносца в Новогиреево – храм ветеранских организаций и участников боевых действий - организует семейное общественное движение, рассказал РИА Новости настоятель храма иерей Виктор Родин.
"Мы делаем акцент на семью, поэтому и открываем движение новое – оно называется "Форпост". На всех участках жизни нашей страны мы будем ставить свой православный форпост, то есть границу, крепость, которая будет не только символизировать, но и защищать интересы всего русского народа, всего нашего государства", – сказал священник РИА Новости.
Капсулы с землей из зоны боевых действий для заложения в основание строящегося храма Всех скорбящих радосте в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Москве в основание храма ветеранов заложили капсулу с землей из зоны СВО
18 октября, 16:10
При храме, добавил он, есть общественный совет, в который входят представители всех значимых ветеранских организаций, а в настоящее время начинают обращаться и участники СВО.
"У нас цель – это содружество Церкви и гражданского общества", – заключил он.
В субботу в алтарную часть строящегося храма после крестного хода и молебна были заложены капсулы с землей из Афганистана, Сирии, зоны спецоперации и других мест боевой славы российских солдат.
Храмовый комплекс планируется храмом ветеранских организаций участников боевых действий. Он расположен рядом с памятником "Воинам-москвичам, погибшим в Афганистане. 1979-1989" и скульптурной композицией "Скорбящие матери" 1992 года.
Церковь Покрова на Нерли в деревне Боголюбово Владимирской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Подарок с Запада". Тайна самого удивительного русского храма
14 октября, 08:00
 
РелигияАфганистанМоскваСирия
 
 
