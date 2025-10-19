Омский хор впервые выступил в Кремлевском дворце

ОМСК, 19 окт - РИА Новости. Омский хор впервые выступил на сцене Кремлевского дворца, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Государственный академический Омский русский народный хор проводит большой гастрольный тур по России. Тур приурочен к 75-летию коллектива и охватит 11 городов, где Омский хор представит свои лучшие постановки.

"Омский русский народный хор выступил на сцене Государственного Кремлевского Дворца. В этом году нашему прославленному коллективу исполняется 75 лет. Благодарю артистов за яркий талант", - написал Хоценко в своём Telegram-канале.