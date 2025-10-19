Рейтинг@Mail.ru
11:34 19.10.2025 (обновлено: 12:02 19.10.2025)
Омский хор впервые выступил в Кремлевском дворце
Омский хор впервые выступил на сцене Кремлевского дворца, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. РИА Новости, 19.10.2025
омская область, россия, омск, виталий хоценко, государственный кремлевский дворец
Омская область , Омская область, Россия, Омск, Виталий Хоценко, Государственный Кремлевский дворец
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области Омский русский народный хор
Омский русский народный хор - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Омский русский народный хор
ОМСК, 19 окт - РИА Новости. Омский хор впервые выступил на сцене Кремлевского дворца, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Государственный академический Омский русский народный хор проводит большой гастрольный тур по России. Тур приурочен к 75-летию коллектива и охватит 11 городов, где Омский хор представит свои лучшие постановки.
"Омский русский народный хор выступил на сцене Государственного Кремлевского Дворца. В этом году нашему прославленному коллективу исполняется 75 лет. Благодарю артистов за яркий талант", - написал Хоценко в своём Telegram-канале.
Губернатор отметил высокий профессиональный уровень артистов Омского хора, а также поблагодарил руководство Омской филармонии в лице Ирины Лапшиной за профессионализм и пригласил гостей вечера в Омск. Высокий профессиональный уровень артистов Омского хора неоднократно подтверждался на многочисленных престижных конкурсах.
Хоценко сообщил об активном ходе строительства школы в Омской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Хоценко сообщил об активном ходе строительства школы в Омской области
13 октября, 10:24
 
Омская областьОмская областьРоссияОмскВиталий ХоценкоГосударственный Кремлевский дворец
 
 
