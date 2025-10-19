https://ria.ru/20251019/khamas-2049221589.html
СМИ: командир бригады "Аль-Кассам" погиб при ударе Израиля в Газе
СМИ: командир бригады "Аль-Кассам" погиб при ударе Израиля в Газе - РИА Новости, 19.10.2025
СМИ: командир бригады "Аль-Кассам" погиб при ударе Израиля в Газе
Командир одного из подразделений бригад "Аль-Кассам" (военного крыла палестинского движения ХАМАС) погиб при ударе Израиля в центральной части сектора Газа,... РИА Новости, 19.10.2025
израиль
СМИ: командир бригады "Аль-Кассам" погиб при ударе Израиля в Газе
Al Arabiya: командир подразделения военного крыла ХАМАС погиб при ударе Израиля