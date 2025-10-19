Рейтинг@Mail.ru
СМИ: командир бригады "Аль-Кассам" погиб при ударе Израиля в Газе
16:28 19.10.2025
СМИ: командир бригады "Аль-Кассам" погиб при ударе Израиля в Газе
СМИ: командир бригады "Аль-Кассам" погиб при ударе Израиля в Газе
Командир одного из подразделений бригад "Аль-Кассам" (военного крыла палестинского движения ХАМАС) погиб при ударе Израиля в центральной части сектора Газа,... РИА Новости, 19.10.2025
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, исраэль кац, хамас
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, ХАМАС
СМИ: командир бригады "Аль-Кассам" погиб при ударе Израиля в Газе

Al Arabiya: командир подразделения военного крыла ХАМАС погиб при ударе Израиля

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
КАИР, 19 окт - РИА Новости. Командир одного из подразделений бригад "Аль-Кассам" (военного крыла палестинского движения ХАМАС) погиб при ударе Израиля в центральной части сектора Газа, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
"Убит Яхья аль-Мабхух, командир роты "Ан-Нухба" бригады "Север Газы", - заявили источники, добавив, что он погиб при ударе Израиля по кафе в городе Аз-Завайда в центральной части плуэксклава.
В воскресенье канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что он поручил военному руководству Израиля принять "решительные меры против террористических целей" в секторе Газа после атак палестинского движения ХАМАС. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ХАМАС заплатит высокую цену за каждый выстрел и нарушение режима прекращения огня в Газе.
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
В Газе из-за действий Израиля после прекращения огня погиб 51 человек
