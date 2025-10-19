Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС отвергло обвинения США в нарушении режима остановки огня в Газе
09:56 19.10.2025 (обновлено: 10:53 19.10.2025)
ХАМАС отвергло обвинения США в нарушении режима остановки огня в Газе
ХАМАС отвергло обвинения США в нарушении режима остановки огня в Газе
Палестинское движение ХАМАС опровергло обвинения Вашингтона в нарушении режима остановки огня в Газе. РИА Новости, 19.10.2025
РИА Новости
хамас, сша, в мире, обострение палестино-израильского конфликта, израиль
ХАМАС, США, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта, Израиль
ХАМАС отвергло обвинения США в нарушении режима остановки огня в Газе

ХАМАС отвергло обвинения США в нарушении режима остановки огня в секторе Газа

© Getty Images / Anadolu / Abed Rahim KhatibЖители на улице в городе Хан-Юнис, сектор Газа. 18 октября 2025
Жители на улице в городе Хан-Юнис, сектор Газа. 18 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
© Getty Images / Anadolu / Abed Rahim Khatib
Жители на улице в городе Хан-Юнис, сектор Газа. 18 октября 2025
КАИР, 19 окт — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС опровергло обвинения Вашингтона в нарушении режима остановки огня в Газе.
"ХАМАС отвергает эти обвинения в заявлении Госдепа США и категорически отрицает утверждения о "неизбежном нападении" или "нарушении соглашения о прекращении огня", — говорится в его сообщении.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Семья погибла при ударе Израиля по машине в Газе, сообщили СМИ
17 октября, 23:27

Незадолго до этого в Госдепартаменте утверждали, что Штаты проинформировали страны — гаранты соглашения о "неизбежном" нарушении режима остановки огня движением.

При этом в субботу власти Газы рассказали, что Израиль нарушил его 47 раз, убив 38 человек.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Кушнер рассказал, когда Трамп понял, что Израиль вышел из-под контроля
18 октября, 20:56

Прекращение огня в Газе

Соглашение между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Палестинское движение освободило 20 заложников, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, Израилю передали всех остававшихся в живых пленных.
Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Тель-Авив отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа и 250 человек, которые отбывали пожизненные или долгие сроки.
Сейчас ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна отдать 28 тел, но пока вернули и опознали лишь десять.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
