ХАМАС отвергло обвинения США в нарушении режима остановки огня в Газе

КАИР, 19 окт — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС опровергло обвинения Вашингтона в нарушении режима остановки огня в Газе.
"ХАМАС отвергает эти обвинения в заявлении Госдепа США и категорически отрицает утверждения о "неизбежном нападении" или "нарушении соглашения о прекращении огня", — говорится в его сообщении.
Семья погибла при ударе Израиля по машине в Газе, сообщили СМИ
17 октября, 23:27
Незадолго до этого в Госдепартаменте утверждали, что Штаты проинформировали страны — гаранты соглашения о "неизбежном" нарушении режима остановки огня движением.
При этом в субботу власти Газы рассказали, что Израиль нарушил его 47 раз, убив 38 человек.
Прекращение огня в Газе
Соглашение между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Палестинское движение освободило 20 заложников, которых удерживали в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, Израилю передали всех остававшихся в живых пленных.
Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Тель-Авив отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа и 250 человек, которые отбывали пожизненные или долгие сроки.
Сейчас ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна отдать 28 тел, но пока вернули и опознали лишь десять.